Om sju år kan örebroarna ha Vätternvatten i kranarna – ett jätteprojekt för 3,5 miljarder: ”Det är ett enormt vattenmagasin”

Jakten på en ny vattenkälla till Örebro kommun har pågått länge. Först tittade man exempelvis på om det gick att ta vatten från Mogetorp, men det gick inte. Sedan 2008 har man istället haft Vättern som mål.

– Vättern är unik. Det är så bra kvalitet på vattnet att det nästan är dricksvatten direkt, säger Lars Ferbe, och tillägger:

– Vi kommer inte att påverka Vätterns nivå, för det är ett enormt vattenmagasin.

Man har kommit långt i planerna på att leda vatten till fem kommuner i länet från Vättern. Allt är inte klart i detalj, men det finns ett underlag som nu myndigheter och berörda ska få tycka till om.

– Vi svarar på frågor både från enskilda och myndigheter, säger Lars Ferbe.

Vattnet ska ledas genom en tunnel från Vättern till Håkamo utanför Hallsberg.

– Därifrån distribueras vattnet på traditionellt sätt i ledningar, säger Lars Ferbe.

Under tunnelbygget räknar man med ett visst buller och vibrationer. Det kommer bland annat att köras 20-30 lastbilar per dygn under de tre-fyra år som man räknar med att bygget tar.

– Men under drift sedan är störningarna obefintliga, säger Lars Ferbe.

Intaget av vatten vid Vättern ligger i Hargemarkens naturreservat.

– Där håller vi oss under mark, och bygger ett bergutrymme. Därifrån borrar vi oss ut i sjön eller om det blir en tunnel. Därför kommer vi egentligen inte ha någon påverkan på ytan där, annat än den arbetstunnel som vi måste åka ned i, men den lägger vi utanför själva naturreservatet, säger Lars Ferbe.

Påverkar det här olika aktiviteter på sjön?

– Nej, bara när vi bygger, men inte under drift. Ju mindre det märks, desto bättre, säger Lars Ferbe.

Om allt går som man hoppas skulle en ansökan kunna lämnas in till mark- och miljödomstolen 2020 och en dom presenteras ett år senare. Då kan arbetet komma igång 2023 och det första glaset med vatten från Vättern tappas upp i Örebro 2027.

– Ja, om allt går radrätt, säger Lars Ferbe.

– Men det räcker med en överklagan så kan det dra iväg, säger Göran Lunander, vd för Vätternvatten AB.

Vad kostar det här?

– Vi har en preliminär kalkyl som togs fram för fyra år sedan. Då låg det på ungefär 3,5 miljarder. Nu håller vi på och gör en ny kalkyl. Det har hänt jättemycket sedan 2016, och den kommer att vara klar i början på bästa år, säger Göran Lunander.

– En viss kostnadsökning kan man nog räkna med, säger Lars Ferbe.