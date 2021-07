Omdiskuterade straffen – Allain om situationen: ”Han gjorde ett fint dyk”

Hampus Finndell plockade upp en boll vid mittlinjen. I djupet springer Djurgårdens erkänt snabbe anfallare Edward Chilufya. Åt andra hållet kommer ÖSK:s målvakt Bobby Allain.

Chilufya petar bollen åt sidan, ramlar och domaren Granit Maqedonci blåser med handen mot straffpunkten.

– Det är domarens beslut men det kändes inte som jag rörde honom alls, med det är bra gjort av honom (Edward Chilufya). Han är väldigt snabbt, det visste jag om, så jag försökte spela på bollen. Men jag rörde honom inte, han gjorde ett fint dyk och det blev straff, säger Bobby Allain efter matchen.

Straffen har i efterhand blivit omdiskuterad. Förutom att Allain säger att han inte rörde anfallaren är det också många som säger att situationen ska ha varit utanför straffområdet.

– I så fall är det frispark och ett rött kort till mig skulle jag tänka mig. Men jag har inte sett den i efterhand.

När Djurgården gjorde 2–0 i den 66:e minuten var ÖSK-målvakten inte helt nöjd med dombeslutet den gången heller. Direkt efteråt gick han ut till linjedomaren för att prata, men blev snabbt tillrättavisad.

– Jag har inte sett den i efterhand heller med det kändes som att bollen rörde en spelare i magen eller snuddade hans tröja. Jag vet inte om den spelaren var på rätt eller fel sida, om det var offside eller inte. Då ville jag bara prata med linjedomaren men han sa bara att jag skulle gå tillbaka till målet annars skulle jag få ett till gult kort.

Tre bollar fick han plocka ut ur det egna nätet. Men det var inte dessa situationer som avgjorde matchen enligt målvakten.

– Vi pratade mycket om det i omklädningsrummet. Vi hade väldigt svårt att ta oss ur den, vi lyckades några gånger men det är där dom vinner matchen enligt mig.

Nu har ni spelat första matchen med Vitor Gazimba som huvudtränare, hur är känslan?

– Han har kommit in med en ny röst, han pratar tydligt. Känslan är att vi blir bättre och bättre på träning. Vi borde inte räkna så mycket med den här matchen för det är ett väldigt bra lag vi möter. Jag brukar inte tycka om att prata om motståndarna men idag var dom väldigt bra. Nu måste vi gå vidare snabbt från det här tänka på nästa match.

Finns det något positivt att ta med sig från en sån här match?

– Vi kämpade till slutet. Det blev 3–0 för att vi försökte anfalla mer och då blev det så, det är det negativa från den här matchen. Men att vi kämpade till slutet, det måste vi ta med oss.

Djurgårdens IF–ÖSK 3–0 (1–0)

Mål: 1–0 (14) Aslak Witry, 2–0 (66) Magnus Eriksson, 3–0 (89) Emmanuel Banda.

Varningar, Dif: –. ÖSK: Bobby Allain, Andreas Skovgaard, Johan Mårtensson.

Domare: Granit Maqedonci

Publik: 7 133

Djurgårdens IF

Jacob Widell Zetterström – Aslak Witry, Jacob Une Larsson, Hjalmar Ekdal, Elliot Käck – Hampus Finndell (ut 80), Rasmus Schüller, Magnus Eriksson – Edward Chilufya (ut 66), Kalle Holmberg (ut 80), Joel Asoro (ut 62)

Avbytare: Tommi Vaiho (mv-res), Elias Andersson, Haris Radetinac (in 62), Emmanuel Justine Rabby Banda (in 80), Jesper Löfgren, Nicklas Bärkroth (ut 66), Emir Kujovic (in 80)

ÖSK

Bobby Allain – Hussein Ali (ut 78), Michael Almebäck, Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand – Nordin Gerzic (ut 57), Johan Mårtensson – David Seger, Deniz Hümmet (ut 78), Romain Gall (ut 78) – Erik Björndahl (ut 66)

Avbytare: Mergim Krasniqi (mv-res), Daniel Björnqvist (in 78), Kevin Adrian Wright, Dennis Collander (in 78), Agon Mehmeti (in 66), Jake Larsson (in 78), Kevin Walker (in 57)