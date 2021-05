Omgivningen dömer Steve på förhand – utmålas som ett monster

Steve är en 17-årig svart student som lever för film och ser framför sig en karriär som framgångsrik filmskapare. Men en dag går allt åt skogen. Två unga svarta män rånar en kvartersbutik och mördar innehavaren. Steve har blivit sedd utanför affären och blir nu åtalad för medhjälp till rån och mord. Han anses ha varit utkik och som sådan signalerat till de båda rånarna när det var läge att gå in.

Följer gör nu en rättegång där åklagaren gör allt för att utmåla Steve som ett monster (därav titeln, filmen hade ett tag titeln "All rise", syftande på hur det låter i en domstol när domaren kommer in). Hans försvarare Katherine (Jennifer Ehle) tror på hans oskuld, men hur ska hon lyckas bevisa detta i en värld där omgivningen redan har dömt Steve som skyldig, eftersom han är svart?

Jodå, det här är en story vi har stiftat bekantskap med åtskilliga gånger de senaste åren, både i verkligheten och i fiktionen. Det som jag närmast kommer att tänka på är den utmärkta "The night of", som visades på HBO Nordic härom året. Den stora skillnaden mellan den och "Monster" är att "The night of" grep tag och höll oss i ett skruvstäd, medan den här filmen trots sitt brännande ämne känns lite… ointressant.

Den griper inte, och jag tror att det beror på att regissören Anthony Mandler har tagit i för mycket. En rak skildring av rättegången och den rasism som hotar Steves framtid hade kunnat fungera, men här tillåts Steve bli en berättare som då och då skildrar det som händer som om det vore en av de filmer han hoppas på att göra. Det rycker sönder handlingen och känns aningen pretentiöst.

Detta ska dock inte ses som en kritik av den unge huvudrollsinnehavaren Kelvin Harrison Jr. Han är utmärkt och tveklöst en skådespelare som det finns all anledning att hålla ögonen på (han fick sitt genombrott i skräckfilmen "It comes at night" för några år sedan). Det är inte hans fel att "Monster" inte lever upp till vad den kunde ha blivit.

Gunnar Rehlin/TT

Fakta: Monster

Betyg: + +

Genre: Drama.

Premiär: 7 maj på Netflix.

I rollerna: Kelvin Harrison Jr, Jeffrey Wright, Jennifer Ehle med flera.

Regi: Anthony Mandler.

Längd: 1 timme 38 minuter.