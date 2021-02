Området kring Kumlas historiska högar ska återställas - om Centern får bestämma

Han föreslår i en motion att det upprättas en plan för hur man ska återställa Kumla högar och närområdet med Kumlaby sockencentrum, kyrkan och den gamla bybebyggelsen.

"Att ta hand om kulturmiljö och kulturhistoriska värden är att ägna sig åt resurshushållning", skriver Frank Tholfsson i sin motion.

Kumla högar och platsen lite längre norrut på åsen där kyrkan byggdes, först en medeltida och under 1800-talet en ny större, är platsen som har gett Kumla dess namn. Kumla kommer av kummel, som betyder grav eller minnesmärke.

Det är känt att området har varit en boplats sedan länge. Gravfältet i Kumlaby, som ligger alldeles intill högarna, användes från mitten av 500-talet till mitten av 1000-talet. Under 1900-talet genomfördes flera arkeologiska utgrävningar, den senaste när bostadsområdet Kumlaby byggdes på 1970-talet. Bland de mer spektakulära fynden finns ett dräktspänne i brons.

Frank Tholfsson påpekar att området också har biologiska värden. Flera blommor som trivs på torra ängar växer här, bland annat den fridlysta backsippan.

Av de högar som "urkumlingarna" skapade återstår uppskattningsvis endast en tredjedel. Högarna var under en tid ett grustag, vilket gjort at kullarna är avsevärt mycket mindre än när de först skapades. Bedömningen är att ungefär två tredjedelar av de ursprungliga högarna försvann under den epoken.

Hela Kumlabyområdet har av länsstyrelsen pekats ut som riksintresse för kulturmiljövård. Det är något som Frank Tholfsson välkomnar.

"Denna typ av Kulturmiljövård handlar om respekt för det som varit, men också om möjligheten för kommande generationer att förstå sin nutid och framtid genom att kunna göra kopplingar bakåt i tiden." skriver han i motionen.

Centern vill att det bildas en arbetsgrupp som kan ta ett helhetsgrepp kring området och upprätta en plan för återställande av Kumla högar och dess omgivning, samt att se över hur området kring kyrkan ska utvecklas.