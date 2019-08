Ont om nyheter om färdtjänsten hos Länstrafiken

Jag prenumererar på Länstrafikens digitala nyhetsbrev.

Aldrig finns det där någon information om nyheter inom färdtjänsten som ju Länstrafiken också ansvarar för.

Just nu finns det all anledning att informera alla färdtjänstresenärer om att det nu äntligen går att själv beställa sina resor via en ny app.

I nyhetsbrevet som kom den 16 augusti står det inte ett ord om detta.

Om det nu är så att ”Serviceresor Örebro” tydligen lever sitt eget isolerade liv inom Länstrafiken så borde man också ha ett eget nyhetsbrev, en egen hemsida på webben och en egen facebooksida.

Alla färdtjänstresenärer befinner sig nämligen inte i ett ”digitalt utanförskap”.

Christer Johansson

ordförande i DHR Örebroavdelning

Svar direkt:

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra vårt kommunikationsflöde och vi vill självklart nå alla våra kunder när vi gör förändringar som påverkar dem.

Nyheter och saker som händer i den allmänna kollektivtrafiken tar det stora utrymmet i våra kanaler men vår ambition är att fördelningen ska vara balanserad.

När det gäller den nya appen för Serviceresor var planen att nu under sensommaren lansera den i en mindre skala. Dels för att vi ska hinna med att administrera ansökningar men också för att kunna fånga upp eventuella problem som kan uppstå initialt.

Vi har sen i juni informerat alla de kunder som ringer till vår beställningscentral att appen finns och hur de får tillgång till den. Tanken är att bredda marknadsföringen nu under hösten eftersom vi ser att intresset är stort och det hela flyter på väl.

Sandra Lee

marknadschef Länstrafiken