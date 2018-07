Drygt hundra kulturarbetare i öppet brev till Örebro kommun: Rusta inte ner kulturen!

Så här presenteras det blivande Kulturkvarteret på Örebro kommuns hemsida:

”En gränsöverskridande plats för upplevelser, lärande och möten för alla, men med ett särskilt fokus på barn och unga. Kulturkvarteret kommer att stärka Örebros och regionens attraktivitet både som en plats att besöka, flytta till eller etablera sig på.”

Nu har det visat sig att någon har räknat fel på ett stort antal miljoner kronor.

Vi hoppas att denna stora satsning verkligen kommer att få det resultatet. Behovet av Kulturkvarteret har varit omdiskuterat men nu när det blir av så vill vi att det ska bli riktigt bra. Kulturskolan och Stadsbiblioteket kan verkligen behöva nya lokaler.

Nu har det visat sig att någon har räknat fel på ett stort antal miljoner kronor. För att klara av driftskostnaden har kommunens projektgrupp för Kulturkvarteret kommit med ett radikalt förslag som i stort sett går ut på att slopa ett helt källarplan i bygget. Detta skulle innebära att Stadsbiblioteket varken skulle få något garage eller något utrymme för sitt magasin.

Konsekvenserna av det kan bli att bokbilsverksamheten hotas eftersom garaget är en förutsättning för den. Bokbilen i Örebro har cirka 40 000 utlån/år. Medel har beviljats av Kulturrådet till ytterligare en bokbil för barn. Örebro bibliotek har också cirka 90 000 reservationer/år som distribueras via vaktmästarbilen till enheterna. All denna manuella lastning sker i dag inomhus i garaget. I det nya Kulturkvarteret kommer det inte att finnas garage så all hantering/lastning kan komma att ske utomhus på en lastbrygga, i alla väder.

Det är vår gemensamma historia. Och vem ska slå vakt om äldre litterära verk, om inte biblioteken?

Dessutom skulle magasinet med nuvarande 75 000 volymer helt slopas. Magasinet innehåller vad som brukar kallas ”det kollektiva minnet”. Varje år lånas över 10 000 medier från magasinet. Här kan besökaren förkovra sig i åtskilliga ämnen, utveckla och förnya kunskapen om omfattande eller lokala historiska skeenden, hitta bortglömda författarskap, med mera. Forskare använder magasinet för att söka källor. Förslaget innebär att merparten av böckerna i magasinet kommer att gå till förbränning, då Kulturkvarteret inte längre har plats för beståndet. Den svenska litteraturhistorien skulle bokstavligt talat gå upp i rök.

Det vore ett allvarligt missgrepp, snudd på brottsligt, att så hantera värdefullt kulturmaterial som inte längre går att få tag på någon annanstans. Det är vår gemensamma historia. Och vem ska slå vakt om äldre litterära verk, om inte biblioteken?

Böcker är färskvara idag. En bok lever i allmänhet ett år, kanske två, sedan går den till återvinning och mals ner till pappersmassa. Efter några år går den bara att hitta på biblioteket och, eventuellt, på något antikvariat.

Biblioteken är (var?) vår trygghet. Vi får inte skrota vårt litterära kulturarv så lättvindigt. Det måste fortfarande få vara tillgängligt för allmänheten – ligger inte det förresten i bibliotekens uppdrag? Fattas det pengar får man tänka om, men inte spara genom radikala nedskärningar utan eftertanke.

De som räknat fel får i så fall bära konsekvenserna, inte allmänheten som äger kulturarvet.

Om förslaget går igenom skulle bygget av Kulturkvarteret på ett mycket konkret sätt bidra till att försämra för kulturen i Örebro snarare än att förbättra.

För övrigt: att i stor skala destruera böcker, vad skickar det för signaler i en tid när skolor och fritidsledare kämpar för att få barn och ungdomar att läsa mer, när läsförståelsen minskar bland yngre och därmed ordförrådet, vilket i förlängningen är ett hot mot demokratin? Det signalerar att böckerna ändå bara är gammalt skräp och bekräftar en inställning som är djupt oroande inför framtiden. Det handlar inte bara om att röja ur bibliotekets gamla magasin och spara pengar, konsekvenserna sträcker sig vida längre än så.

Om förslaget går igenom skulle bygget av Kulturkvarteret på ett mycket konkret sätt bidra till att försämra för kulturen i Örebro snarare än att förbättra. Bokbilen och bibliotekets magasin är omistliga förutsättningar för ett brett och djupt kulturliv i vår kommun. Kulturkvarteret får inte bara bli ett tjusigt utanverk och en turistattraktion – det måste också ha ett reellt innehåll.

Vi vädjar till Örebro kommuns projektgrupp för Kulturkvarteret och till beslutsfattare i detta ärende att tänka om. Låt inte Kulturkvarteret bli en dyrbar nedrustning av kulturen i Örebro.

Måna Nauenfeldt Berger

Peter Ekström

Louis Andersson LuthmanCamilla JohanssonKatarina LarpeMarie EngvallAnn-Charlotte SvenssonMattias ThurfjellBo HelgessonChrister EkmanAnders TidströmRichard SievertIrén Svensson-NylénAnkie RauseusMia PohnGunnela BjörkThord StrömbergUlrika LinderRichard VappelinBo EsonPelle BlohmJosefine MiltonMagnus GustafssonTitti SundmarkKarin JohanssonHelena Tvelin SjöbergAstrid LindénLiselotte KärrfalkAnn GråbergOlof PerssonHelen SkarehagMeija BobeckLasse PerssonMagdalena ErikssonSten LundbergKristina LindbergMaria PerssonJohan NyströmMichael OlssonTommy BenderÅsa SödergrenKajsa WadströmThomas LundkvistThomas JohanssonMaria NoreforsGraham JarnsEmelie AhlströmLinda UndegårdSaide JonssonÅsa JohanssonErik WijkJonatan Habib EngqvistLena HällzonHans EkerbringMalin LindgrenAnna-Lisa HellsingChris Loneberg GessleSusann HedénIna KnutssonGustav BrantedalLeif BerghErik WahlbergChrister ChristerssonMarie KarlssonTomas BorgPetter NilssonEmil ÖhlundLotta GustavssonThomas KarlssonSten WistrandAgneta Wistrand RosendalAnders HolmAnne RenkaitisPernilla LindellAnna-Karin JohanssonAnna LjungkvistDaniel KalteaPeter GustavssonGunilla TholfsonElisabet BryngeAnn SidénAlexander CreutzCharlotte OstritschMirja MattssonGullvie ÖsterdahlNina HaraldssonAnita ElmerssonIngemar BergmanLars EkelöfAgneta RosénGerd EricssonJohnny TillyMarie Råström