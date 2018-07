Eriksson (S): Solen lyser även på liten stuga ...

Nästan samma tema idag fast ur det motsatta förhållandet. Alltså om vattnets betydelse när det saknas.

Vi har ju en extrem torka och ett sommarväder som vi sällan skådat tidigare. De som älskar sol och bad måste ha svårt att hitta klagomål på förutsättningarna. Media tävlar om i vilken grad vi slår värmerekord. Ett bud var att det var den varmaste sommaren på 266 år. Statistiken är i sig inte särskilt intressant just nu. Det är mer fokus på vad som kan och måste göras här och nu. Ingen av oss kan se till att det kommer regn och det är regn vi behöver. Istället får vi se till att hushålla med det vatten vi har. Vi måste undvika bevattning och slösa på vatten. Det rasar skogsbränder över nästan hela landet. Där behövs vatten. Och arbetskraft. Vi har människor, flygplan och brandbilar inlånade från EU-länder. Vi ser hur bra det är att vara med i ett större sammanhang, där hjälpen kommer när den behövs som mest. Det är klokt att samverka. I stort och smått.

I närområdet har vi haft flera skogsbränder, framförallt under försommaren. Dessa lyckades vi bekämpa med samverkan med våra grannlän. Jag mår lite illa när främst borgerliga politiker nu går in och kritiserar regeringen för saker som de själva ansvarar för. Bara för att vinna enkla politiska poäng. Beatrice Ask skällde som en bandhund för att regeringen inte skaffat fram brandflyg. Det var samma dam som hade ansvaret, då man sålde de brandflyg vi hade till företag i USA. De skulle visst använda dem till brandbekämpning. Men då hade tydligen moderaterna en annan uppfattning om landets säkerhet…

Jag skulle vilja sätta skämspåse på dessa politiker som försöker vinna poäng på kriser. Det bygger på politikerföraktet och skadar landet. Det borde politiker på riksnivå fatta själva utan att ett litet kommunalråd från vischan behöver tala om det för dem. Man får väl hoppas och tro att väljarna ser detta och undviker röstsedlar med (M) på. Det går bra att välja en (S) sedel istället!

Det finns idag mycket forskning på området som pekar på att det är vi människor som bidrar till klimatförändringen.

Vad beror då denna värmebölja på? Många visar på klimatomställningar på grund av människans påverkan på densamma. Det har säkert sin betydelse, men man ska akta sig att dra för snabba slutsatser mitt i krisen. Precis som med statistiken så är den frågan inte det primära just nu. Däremot måste den diskuteras och undersökas vidare. Det finns idag mycket forskning på området som pekar på att det är vi människor som bidrar till klimatförändringen. Men det är svårt att läsa ut hur stor del som är en del av ett naturligt ”extrem-år” i förhållande till klimatförändringen. Vi har ju faktiskt haft stor torka och värmebölja tidigare. Det jag oroas för är att det verkar som allt väder allt oftare blir extremt. Långa regnperioder, långa perioder med kyla och långa perioder med värme. Denna kombination kan vara knepig att hantera. Inte minst våra lantbrukare har det besvärligt. Just nu är det ju så torrt att det kommer råda brist på djurfoder i vinter. I vissa delar av landet råder brist redan nu. Det kommer innebära att det får direktpåverkan på matproduktionen i landet. Det kan leda till livsmedelsbrist, ökat importbehov och dyrare matpriser. Allt som saknas är lite regn, och sunt förnuft från moderata ex ministrar. Det sistnämnda hade förstås inte med klimatet att göra, men det förstår väl alla?

Per Eriksson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Askersund