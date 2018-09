Fel och förtal från L i Lindesberg ska inte avgöra en förtroendevalds framtid

Om jag ska avgå avgör varken Liberalerna eller Nils! Däremot gör väljarna och medlemmarna i mitt parti det utifrån valresultatet.

Mitt parti gör inte personliga påhopp på andra politiker men vi berättar gärna med stolthet vad vi gjort.

Om Liberalerna varit närvarande på budgetmötet den 27/8 hade de fått en redovisning av det ekonomiska läget och informationen om avskrivningar som gjorts, men dem valde att inte komma.

I svenskt näringslivs ranking framgår det att företagarna i Lindesberg är minst nöjda med frågor som rör service, information och attityder från tjänstemännen

2015 var resultatet i kommunen, utan de kommunala bolagen, +86,5 Mnkr, 2016 +56,3 , 2017 +36 Mnkr och årets resultat visar på +19 Mnkr vet inte om jag tycker vi misskött ekonomin!

I svenskt näringslivs ranking framgår det att företagarna i Lindesberg är minst nöjda med frågor som rör service, information och attityder från tjänstemännen. Detta är något som kommunstyrelsen tar på största allvar.

Under 2018 har kommunen gjort ett kompetenslyft och en rad strategiska nyanställningar just för att öka servicenivån och flödet av information från kommunens olika funktioner till medborgare. Näringslivsenheten har exempelvis under en längre period varit underbemannad och utan chef. Det påverkar givetvis möjligheterna att löpande ha en dialog med företag och företagare samt bedriva näringslivsutveckling. Nu är de tjänsterna tillsatta sedan i somras.

Jag är oerhört stolt över våra medarbetare, dom gör ett fantastiskt arbete.

Ingen kan väl missa det som skett i vår kommun under denna mandatperiod. Vi har byggt bostäder, ny skola på gång, medarbetare har fått ökad sysselsättningsgrad, arbetslösheten minskar, fritidssektorn har utvecklats med bland annat ute gym, spontanidrottsplatser och en ishall har fått en ny is aggregat. En ny ridskola är på snart färdig. Listan kan göras lång...

Att måluppfyllelsen i skolan inte är tillfredställande är nog alla partier överens om! Och barn och utbildningsnämnden jobbar tillsammans med förvaltningen med åtgärder.

Tillsättning av rektorer har jag ingen som helst inblandning i. Det sker på förvaltningsnivå.

Jag hoppas att det bra samtalsklimat som vi haft under lång tid inom politiken i Lindesbergs kommun ska fortsätta. Och att vi tillsammans fortsätter utveckla vår kommun och är stolta ambassadörer.

Jag är oerhört stolt över våra medarbetare, dom gör ett fantastiskt arbete.

Irja Gustavsson

Socialdemokraterna, kommunstyrelsens ordförande Lindesberg