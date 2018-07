Framtidspartiet i Lekeberg: Det finns en annan politik för Lekeberg

För knappt ett år sedan genomförde Kultur- och bildningsnämnden med sin ordförande i spetsen att skolskjutsarna i fortsättningen skulle övertas av Länstrafiken i stället för den skolskjutshantering som fungerat mer än bra under många år. Tanken var att med Länstrafikens hjälp skulle Lekebergsborna få upp ögonen och lära sig förstå förträffligheten med kollektivtrafik och börja nyttja den.

Resultatet blev ett fiasko som heter duga. Skolskjutsarna fungerade inte alls, eleverna fick inte sina skolresor varje dag och dagarna blev långa. Länstrafikens busslinjer förändrades, upphörde eller ändrade linjerna så att många av dem som hade rest kollektivt fick hitta andra lösningar.

Länstrafiken och skolskjutsar har fått gå skilda vägar och nu fungerar skolskjutsarna som tidigare men kostnaden blev högre än man hade räknat med, mycket högre. Busslinjerna är fortfarande ett stort problem.

Nästa lektion är att den digitala världen ska vara allenarådande i kommunen. Allt ska ske via nätet. Vid senaste kommunfullmäktige skulle ordningsregler för kommunfullmäktige korrigeras. Kommunstyrelsens ordförande som varit med och tagit fram riktlinjerna yrkade på en förändring: en fråga ska inte behöva läggas fram fem dagar innan KF-möte utan fortfarande vara en dag innan. Det var inte så upphetsande.

I Lekebergs kommun kan alla inte ens lita på att mobiltelefonen har full täckning för samtal.

Jag hade en annan fundering. Är det verkligen meningen att KF:s möten inte ska kungöras i dagstidningen hädanefter utan enbart ske digitalt, på nätet? Vid fullt medvetande utestänger man många kommuninvånare från samhällsinformation vilket jag anser den informationen vara. Det är att bygga utanförskap.

I Lekebergs kommun kan alla inte ens lita på att mobiltelefonen har full täckning för samtal. Datorn är i dagsläget inte var mans egendom mycket på grund av otillgängligt nät. Man gör en besparing per år med cirka 7 500 kronor. Just prislappen, att den var så låg, fick fler partier att reagera under mötet. Det slutade med att allianspartierna stod fast vid sitt beslut medan alla övriga partier anslöt sig till Framtidspartiet och reserverade sig mot förslaget. Man ansåg att tiden inte var mogen för denna "revolution". Beslutet blev att informationen om kommunfullmäktiges kungörelse i dagstidningen nu är historia.

Nu väntar vi med bävan vad nästa lektion kan innehålla.

Kanske ska lärarledda lektioner få stå tillbaka och undervisning ske digitalt? Den sociala tryggheten i skolan kommer då att drastiskt försvagas och utanförskap växer.

Kerstin Leijonborg

Framtidspartiet i Lekeberg