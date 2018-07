Gästkrönika Per Eriksson (S): Vatten – överallt finns vatten

Vatten är det absolut viktigaste livsmedlet. Men det är inte om det jag ska skriva.

Vatten är så mycket mer betydelsefullt. Utan vatten inget liv! Men det stannar inte där. Vatten är också en viktig faktor i vårt friluftsliv och i vårt kulturarv. Det är där jag tänkte ta mitt avstamp.

I Tiveden finns det en hel del sjösystem som nyttjas till fiske, rekreation och inte minst turistande. Turisterna kan naturligtvis både fiska och rekreera sig men jag tänker kanske att turisterna gör så mycket mer. Kanotpaddling är en sysselsättning som allt fler fått upp ögonen för. Att paddla i sjösystem där man kan ta sig från en sjö, via åar och vattendrag till nästa sjö för att kanske sluta i den tredje eller fjärde, det är både rogivande och spännande. Man kan också utnyttja vandrings eller cykelleder i området för att uppnå ungefär samma känsla. Men just med vattnet är det speciellt. Det är också kring vattnet som det är lätt hänt att man förändrar bilden och förutsättningarna för det fria naturlivet. Just i Tiveden är systemen extra känsliga. Här finns de röda näckrosorna, här finns Nationalparken och mycket annat som faktiskt är beroende av de sjösystem som finns där idag.

Bergvattnet heter en av sjöarna. Här finns det all anledning att oroa sig, om man nu tycker ovanstående är viktiga frågor. Sveaskog vill nämligen driva ut en av sjöns dammar för att slippa renovera och ta ansvar för den. Det kommer innebära att man inte kan reglera vattennivån och det är högst troligt att vi kommer få en sänkning av hela sjön. Tyvärr har man även fått domstolen på Sveaskogs sida, läget är alltså akut. Man har tydligen också fångat upp vår Länsstyrelse som ivrigt hejar på arbetet, utan att ta hänsyn till det kulturarv och den turistnäring som kommer drabbas. Oftast hänvisar man till EU:s vattendirektiv. Detta kan nog kallas humbug och är bara ett svepskäl. Klart som korvspad att man både kan och får bevara damm-regleringen utan att det skulle bryta mot EU:s regelverk. Man har även försökt att argumentera om fisktrappor för ädelfisk. Man vill alltså slå ut ett fungerande fiske med abborre och gädda för att några få entusiaster ska kunna få upp en lax? Ett projekt som är mycket tveksamt om det kommer lyckas, då det inte alls är någon naturlig miljö för ädelfisk här. Däremot kommer det med säkerhet påverka det fiske som idag finns. Påverkan kommer vara negativ. Vad kan göras?

Ja, det finns entusiaster som kämpar med näbbar och klor för att rädda dammen och den vackra natur som finns här. Både Askersund och Laxå kommuner uppvaktas av dessa intressegrupper för att få vår hjälp. Kanske kommer vi fram till en lösning? Kanske kommer vi stå där om två tre år med ett sjösystem som inte längre fungerar för turismen. Trots valtider kan jag inte ge några löften som är konkreta. Sjön ligger nämligen i Laxå. Däremot ska jag göra vad jag kan för att vi ska kunna fortsätta utveckla Tiveden. Det är en viktig miljö både för oss som bor här men också för besökande. Jag hoppas Sveaskog tar sitt ansvar och stoppar detta projekt!

Per Eriksson (S)

Kommunstyrelsens ordförande i Askersund