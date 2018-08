Hans Eklind (KD): Moral och etik – inget att skoja om!

Otryggheten i vårt land ökar. Politiken är överens om att det behövs fler poliser, justerade och nya lagar för att möta och få bukt med brott, hot, med mera. Samtidigt, framtidens trygghet kan inte bygga på att det står poliser överallt eller att vi har kameraövervakning i varje gathörn. Vi måste åter omfamna de normer och värderingar som byggt vårt land.

På 90-talet var jag förbundsordförande för Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) och åkte land och rike runt för att prata politik. När jag pratade om moral och etik så skrattade många gånger de politiska motståndarna lite hånfullt. I dag skrattar ingen enda längre. Frågor om vad som är rätt och fel, gott och ont, ventileras överallt. Det finns en önskan om att få klarhet i detta, inte minst i ett Sverige där mångkulturen är en realitet.

Att leda ett land in i framtiden utan att förstå eller erkänna vilka normer och värderingar som är grunden för samhället är som att navigera utan kompass.

Vi vet att värderingar inte skapas ur tomma intet. Goda värderingar är och ska vara förankrade i något. Det är ställt utom allt tvivel att det var ur de kristna värdena som Europas demokratiska och humanistiska principer formades. Här har vi fått öppenhet, tolerans, jämlikhet, religionsfrihet och barmhärtighet.

I hemmet pratar min hustru och jag ofta om att försöka ge våra barn en inre kompass som bär dem i vuxenlivet, när de inte längre finns under vårt tak. Denna inre kompassen har med dygder att göra, men de poppar inte upp av sig självt lika litet som de en gång för alla given. De förvärvas, odlas och tränas under ett helt liv. De är livsviktiga för ett demokratiskt livaktigt samhälle.

Kristdemokraterna skapades som en motkraft mot värdenihilismen, förnekandet av värden, att moraliska påståenden kan vara sanna. I dag behövs vi mer än någonsin. Hur kan vi bygga ett Sverige där alla får plats? Att leda ett land in i framtiden utan att förstå eller erkänna vilka normer och värderingar som är grunden för samhället är som att navigera utan kompass.

Hans Eklind

Kristdemokraternas toppkandidat till riksdagen