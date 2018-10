Ingen ska skrämmas mot sin vilja i Spökstaden

Spökstaden är ett evenemang som engagerar. Det positiva gensvaret har varit överväldigande, men det har även förekommit kritik, bland annat framförd i denna tidning.

I Örebrokompaniets arbete med marknadsföring är evenemang ett av många verktyg. Målgruppen kan vara bred, exempelvis Örebros 750-årsjubileum, Örebro City Sport Festival och förra sommarens utställning om Titanic.

I andra fall är den smalare, exempelvis Örebro Race Day som vänder sig till en motorintresserad publik, men där PR-värdet varit mycket högt.

Spökstadens syfte är att öka turismen på höstlovet och inriktningen bottnar i ett stort intresse bland barn och ungdomar i de övre tonåren, en ofta förbisedd målgrupp. Höstlovet har tidigare varit en period med relativt få aktiviteter för dem.

Dock har det i vissa sammanhang målats upp en bild av en ”zombievecka” där intet ont anande barn och vuxna utan förvarning konfronteras med människor utklädda till levande döda. Så är naturligtvis inte fallet.

Run For Your Lives som arrangeras av Batalj Event den 27 oktober är det enda evenemanget under veckan där personer utklädda till zombier förekommer i en offentlig miljö. Detta lopp har emellertid kommunicerats tydligt så att det inte ska vara okänt för allmänheten och är förlagt till en tid då relativt få besökare befinner sig i city.

De utklädda personerna befinner sig dessutom inom väl avgränsade områden som endast nås av loppets deltagare.

120 programpunkter handlar helt om barnvänliga aktiviteter som pyssel och ”spökjakt”.

Samtliga övriga evenemang där spöken eller zombier förekommer, sker i miljöer dit endast de som löst entré och/eller frivilligt sökt sig dit har tillträde. Ingen ska behöva gå omvägar för att undvika att konfronteras med något som man upplever som obehagligt.

Men att bara fokusera på zombier ger en skev bild. Av 170 evenemang är endast 7 av sådan karaktär att de vänder sig till en vuxen målgrupp. 120 programpunkter handlar helt om barnvänliga aktiviteter som pyssel och ”spökjakt”.

På evenemangets hemsida har de olika programpunkterna kategoriserats efter vilken ålder de vänder sig till.

I stark kontrast till zombier står även konserten Stad i ljus vid slottet med över 500 körsångare, för övrigt en av de större ekonomiska satsningarna vi gör under veckan. Och med respekt för alla helgons dag ligger inga spektakulära evenemang i samband med denna helg.

Allt kan förbättras och vi arbetar ständigt med utvärdering. Men vi hoppas också att de som inte uppskattar Spökstaden hittar något som tilltalar dem bland övriga evenemang som vi är inblandade i.

Christer Wilén

vd Örebrokompaniet