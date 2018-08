Jämnare nivå i Tisaren med bättre planering

Under våren 2016 sänktes Tisarens vattennivå med cirka 60 cm, eftersom saneringen av impregneringsverket i Åsbro påbörjades. Sommaren som följde blev torr och i mitten av oktober var vattennivån vid den maximala sänkningsgränsen 99 meter över havet enligt vattendomen. Sommaren 2017 blev också torr och vattennivån i sjön låg i genomsnitt på cirka 99,5 m över havet. En låg nivå utifrån Tisarens strandförhållanden.

Genomsnittet under tidigare normala år från och med 2008 hamnar på cirka 99,75-99,85 m över havet under sommaren, vilket är nivåer som uppfattas som lämpliga för sjöns växter, fiskar, kräftor samt för båtliv, rekreation och för de boende kring sjön.

Efter mycket nederbörd under hösten 2017 blev vattennivån normal under slutet av året. Äntligen hade sjön hämtat sig efter några riktigt torra år, men direkt efter årsskiftet började Skyllbergs Bruk AB avtappningen av vatten för sin elproduktion. Under februari avtappades nästan 3 000 liter/sekund och i mitten av mars avtappades 2 000 liter/sekund.

Eftersom det kom lite snö under vintern blev det ingen vårflod. Det spelade ingen roll för Skyllbergs Bruk AB, för i takt med att spotpriset på el kraftigt steg öppnades dammluckorna åter till 2 000 liter/sek i slutet av maj. Först i början av juni gick man ner till miniflödet för flodpärlmusslans överlevnad.

Det kan konstateras att elproduktionen går före sjöns välbefinnande och den kommunala vattenförsörjningen. Med lite planering av vattenregleringen i dialog med inblandade intressenter, torde vattennivån ha varit betydligt högre i nuläget. (I skrivande stund + 99,52 m)

Bevattningsförbudet borde ha införts redan i mitten av juli för att trygga försörjningen under hösten. Kumla kommuns proaktiva handlingsplan är alldeles för schablonartad för att kunna gardera sig i framtiden. Vid den låga vattennivå som vi har just nu påverkas sjöns grundare delar som vid Åsbro och Tisarbaden, med torrlagda gyttjiga strandremsor och frodigt växande bladvass, när koncentrationen av övergödningen ökar. Detta påverkar växter, fiskar och framförallt båtlivet på ett negativt sätt. Trots att avtappningen följer vattendomens begränsningar + 99,00-100,20 m måste en planering inför ändrad väderlek göras.

För närvarande måste avkall ske avseende elproduktionen till förmån för Tisarens välmående och vattenförsörjningen i övrigt. Vattenansvariga i Kumla och Hallsberg föreslås bidra i planeringen med Skyllbergs Bruk AB. Det är bättre att årligen planera och vara förberedd än den krismentalitet som nu råder.

Sammanfattningsvis: Avtappningen avseende elproduktionen måste anpassas efter väderlek. På grund av den torra väderleken ökar avdunstningen och vattenförbrukningen. Tisaren måste då istället fungera som en reservoar. Bevattningsförbud måste införas betydligt tidigare än vid 99,40 m, för att sjön ska må bra och kunna bevara sin karaktär. Hänsyn måste också tas till de boende runt sjön så att friluftsliv och rekreation kan bedrivas på ett normalt sätt.

Kenneth Peterson

Hugghult, Tisarbaden