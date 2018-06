Låt Kumla fortsatt vara en attraktiv kommun - säg din mening om framtiden!

I sin nya översiktsplan beskriver Kumla kommun sig som en värnanande kommun för oss boende med skogs- och jordbruk, natur och miljö i fokus. Samtidigt presenterar kommunen ett förslag där många invånare körs över utan dialog och utan hänsynstagande för negativa konsekvenser som deras kommande planer medför.

Översvämningsrisken ökar i delar av Kumla då stora jordbruksarealer försvinner och gigantiska industriområden byggs i ansluten till viktiga naturreservat (Natura 2000).

Hur hänger det resonemanget ihop kan man undra?!

Räcker det inte med industriområdena Kumla redan har och som dessutom inte nyttjats fullt ut?

Varför måste Kumla ta efter andra kommuner och bygga stora fula industriområden som ringar in infarterna med sina fula fasader? Räcker det inte med industriområdena Kumla redan har och som dessutom inte nyttjats fullt ut?

Jag med många fler tycker att Kumla borde välja en annan strategi. Fokusera på oss som redan bor här. Satsa på en levande stadskärna och hjälp dem som vill etablera och hålla liv i butiksverksamheterna runt vårt torg.

Andra kommuner stoltserar med tillgången till närproducerat kött. Varför gör inte Kumla det när möjligheten finns? Exploatera inte nya områden utan renovera eller bygg nytt på de tomter och fastigheter som kommunen redan förvärvat och som förfallit.

Värna framför allt om våra barn och barnbarn och beakta deras framtid med rättighet till skog och natur med en rik fauna samt bördig jordbruksmark att bruka.'

Behåll lantligheten med dess gröna och frodiga åkermarker, vilket får Kumlas fasad att verkligen stråla som en grön kommun.

Värna om naturen, naturreservaten och förutsättningarna för djuren som bor i dem.

Kumla kommun borde inte göra förhastade förändringar vilka sedan inte kan göras ogjorda. Översiktsplanen borde inte vara att växa snabbt utan klokt, miljövänligt och med hänsyn för oss alla som redan bor i kommunen.

Det är attraktiv kommun!

Just nu kan du påverka Kumlas framtid! Gå in på Kumla kommuns hemsida under – Bygga, bo och miljö – och skriv din åsikt före den 24 juni 2018

Joakim Makkonen

Kumla