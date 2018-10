Lotta Olsson (M): Knyt ihop Sverige med bredband

Sverige har varit och är fortfarande ett föregångsland vad avser digitalisering. Något som varit en bra konkurrensfördel för oss. Vi lever i ett av världens mest innovativa land, något digitaliseringen också bidrar till.

Digitaliseringen är en process, som på samma sätt som då telefonen eller bilen kom, stöpt om samhället. Det har inneburit en fantastisk möjlighet för människor, att snabbt få den information som förr krävde månader i det bästa av bibliotek, eller krävde att man träffade enormt många människor för att kommunicera och utbyta tankar med. Men tekniken är också bra då man vill boka en resa, beställa en tid hos sin tandläkare eller bara betala sina räkningar.

För många människor är bredbandsutbyggnaden bara en lång väntan, samtidigt som de gamla kopparledningarna rivs ned och mobiltelefonin saknar täckning.

Detta gäller för alla dem som har en bra internetuppkoppling. För dem som kan nyttja den möjligheten, finns nästan bara fördelar, men så ser det inte ut för alla. Bredbandsutbyggnaden vacklar. Det är långtifrån alla som har den infrastruktur som behövs för att använda alla dessa tjänster. På de platser man skulle ha den största nyttan av bredband lyser den många gånger med sin frånvaro. Samtidigt som utvecklingen går emot att digitala tjänster, är den enda ingången till våra kommuner och tjänster som erbjuds av samhället.

För många människor är bredbandsutbyggnaden bara en lång väntan, samtidigt som de gamla kopparledningarna rivs ned och mobiltelefonin saknar täckning. Detta är ett stort samhällsproblem och leder till inte bara miljökostnader, man måste fysiskt transportera sig istället för att kommunicera digitalt. Det leder dessutom till minskad tillväxt i landet, försämrad service för den ökande andelen äldre och det leder till ett onödigt utanförskap för många.

Dessutom betalar staten via jordbruksverket ut stora summor pengar till bredbandsutbyggnad utan full kontroll vad dessa summor används till och att bredbandsutbyggnaden fortgår.

Man har istället under parollen klimatpolitik slösat bort pengar på exempelvis elcyklar och byggsubventioner.

IP-ONLY har till exempel via jordbruksverket fått 580 miljoner kr för bredbandsutbyggnad och lovat snabb leverans. Mängder av tänkta abonnenter har skrivit på intresseanmälningar och lovats snabb leverans samtidigt som tusentals abonnenter på landsbygden fortfarande väntar. Intresseanmälningarna har dessutom varit bindande vilket innebär att man är uppbunden till att vänta på just den leverantören.

Stefan Löfvens regering har inte värnat vare sig bredbandsutbyggnaden, våra företag på landsbygden eller våra äldre med behov att säker kommunikation. Man har istället under parollen klimatpolitik slösat bort pengar på exempelvis elcyklar och byggsubventioner. Istället för att tillse att bredband och därmed klimatsmart kommunikation kommer på plats i hela landet. Dessutom har man under mandatperioden under brinnande högkonjunktur höjt skatterna med 60 miljarder.

Detta har lett till en tudelning av landet, de som har bra kommunikation och de som inte har det. Dessutom till minskad tillväxt, något som kommer att leda till färre företag och mindre skatteintäkter. Digitaliseringen måste vara en möjlighet och inte ett hinder i vårt moderna samhälle, en bredbandsuppkoppling ska inte bara vara en möjlighet för människor i storstäder.

Lotta Olsson

Moderaterna, riksdagsledamot