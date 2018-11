Maria Larsson: Försök tänka dig ett Örebro län utan föreningsliv...

Fundera på vad du själv, dina barn och dina släktingar har för fritidsaktiviteter. Tänk dig Örebro län utan idrottsföreningar, hembygdsföreningar, kyrkornas barn- och ungdomsarbete, pensionärsföreningar och så vidare. Så ofattbart tomt och tråkigt det skulle bli.

I vårt län sjuder idealismen. Så mycken betydelsefull verksamhet äger rum varje dag hela året runt.

Det vi kallar civilsamhällets organisationer är centrala för att skapa ett gott samhälle. De utgör ett av tre lika viktiga ben. Näringslivet och det offentliga är de andra två. Bästa möjliga samspel mellan dessa tre skapar bästa möjligheter för människor att leva ett gott liv.

I vårt län sjuder idealismen. Så mycken betydelsefull verksamhet äger rum varje dag hela året runt. Verksamhet som har betydelse för människors livskvalitet. Många föreningar gör också ett dokumentationsarbete som har stor betydelse för oss för att förstå vår historia och bevara den för framtiden.

Låt mig ta tre färska exempel från vad som pågår i länet:

På FN-dagen var jag inbjuden till Näsby-Fellingsbro församling för att tala om fred och demokrati. För 19:e året i rad samlades massor av människor i Näsby församlingshem för att tillverka ljuslyktor för att senare sända dem ut i sjön Väringen.

I entrén hängde följande broderade tavla: Vi är lyckliga nog att leva i ett land som människor flyr till, och inte ett land som människor flyr ifrån.

Det var verkligen människor i alla åldrar, svenskfödda tillsammans med nya medborgare i vårt land. Det var trångt, varmt och mycket hjärtligt. Det märktes att alla kände varandra väl och var väl hemmastadda i församlingshemmet. I entrén hängde följande broderade tavla: Vi är lyckliga nog att leva i ett land som människor flyr till, och inte ett land som människor flyr ifrån. Härliga sånger av Världens kör värmde i den kyliga kvällen. En fin kväll och manifestation för fred men också för gott integrationsarbete.

Varje vecka pågår i Karlskoga ett mycket praktiskt arbete av medlemmarna i Bofors Luftvärnsförening. Vid Tuggen återställs för närvarande en provbana för kanoner. Bofors hade som mest 10 000 anställda och många av dessa arbetar flitigt efter pensioneringen för att bevara och dokumentera sitt företags och en stor del av Karlskogas historia. Ett industrimuseum som drivs av medlemmarna finns också. Bergslagens själ handlar ju om industrins framväxt. Karlskoga är en av få orter som klarat resan från järn- och stålhantering till modern spetskompetens. Detta hade inte kunnat ske utan den lokala stolthet som finns för Bofors och dess lokalhistoria.

Etiska avvägningar har i alla tider varit nödvändiga att göra inom sjuksköterskeyrket men hur man gjort det har förändrats under årens lopp.

Gula Korset är en kamratförening för sjuksköterskor i Örebro län. Fem medlemmar ur denna förening har nyligen givit ut en bok som ger en tillbakablick på hur etiken inom sjuksköterskeutbildningen formats under olika tider. Etiska avvägningar har i alla tider varit nödvändiga att göra inom sjuksköterskeyrket men hur man gjort det har förändrats under årens lopp. Det som var etiskt gångbart på 1930-talet kan i dag vara motbjudande, för att inte säga oetiskt. Ett sådant exempel är sterilisering av kvinnor som kunde ske på ganska godtyckliga grunder under 1930- och 40-talet. Den här boken är ett viktigt dokument att lära av, också för framtidens etik i vården.

Dessa exempel blir som ett koncentrat av Örebro läns innersta identitet. Historieforskare har framhållit föreningsliv och folkrörelsernas betydelse för hur Örebro utvecklats från småstad till en av landets mest växande kommuner. Örebro och länets utveckling hade inte varit möjlig utan ideell kraft.

Maria Larsson

Landshövding i Örebro