Moderaterna vill inte lägga ned småskolorna i Askersund

Askersunds kommun har en synnerligen bekymmersam ekonomisk situation framför sig. För att överhuvudtaget få ekonomin att gå ihop så måste vi minska våra kostnader med mellan 30 och 40 miljoner. Gör vi inte det kommer vi inte att klara av att betala hyran till Länsgården för det nya äldreboendet på 13-14 miljoner per år. Vi kommer inte klara av att bygga de klassrum som behöver byggas för att barnen i skolan ska slippa ha undervisning utomhus eller där barn med behov av mindre grupper får undervisning i skolans korridorer. Vi kommer inte klara av att underhålla gator och vägar och alla utanför Askersunds tätort kan glömma att det blir asfalt i just deras by. Alla gatlyktor kommer släckas. Vi kommer inte ha råd att bygga en till idrottshall.

Sjukskrivningar och vikariekostnader är skyhöga. Det vill vi komma till rätta med.

Mycket personal behöver inte betyda bra arbetsmiljö eller hög kvalitet. I dag går hemtjänsten på knäna, personal och chefer slutar på löpande band. Sjukskrivningar och vikariekostnader är skyhöga. Det vill vi komma till rätta med. Det kommer spara pengar och förbättra arbetsmiljön. En effektiv organisation med låga sjukskrivningstal är en bra organisation. Motsatsen är Venezuela, som vänsterpartiet gillar.

Vi vill spara pengar på att bli bättre på investeringar, dålig handläggning och dåliga upphandlingar kostar oss miljontals i onödan varje år.

En annan lögn som Katarina gärna sprider är att moderaterna vill lägga ned småskolorna. Ingen har ännu berättat varför inte alla barn i vår kommun når målen fast vi lägger minst 20 miljoner mer per år än jämförbara kommuner. Ingen skola där man klarar uppgiften och där det finns tillräckligt många barn behöver ju läggas ner. Hur det ska gå till återstår att arbeta med.

Katarina säger att hon vill komma till rätta med ekonomin genom att satsa på kommunen men Katarina är svaret skyldig till vad 6 timmars arbetsdag och ett badhus som hon vill bygga kostar varje år och var pengarna ska komma ifrån.

Jag har inga problem med att komma överens med alla partier i Askersunds kommunfullmäktige om alla frågor.

Rent hyckleri blir det när Katarina säger att hon aldrig vill samarbeta med SD. Katarina har direkt uppmanat mig att kontakta SD när vi fattade beslut om Vätternvatten för att säkerställa att de skulle komma på fullmäktige så att förslaget inte gick igenom. Jag har inga problem med att komma överens med alla partier i Askersunds kommunfullmäktige om alla frågor. Det kommer bli ett måste oavsett vilket parti som får makten i Askersund efter valet eftersom det inte verkar som att det kommer finnas någon gruppering som får egen majoritet.

Det är viktigt hur du röstar! Säg ja till ett välskött Askersund! Säg nej till Katarina Raneborn.

Caroline Dieker

Moderaterna Askersund