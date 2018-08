S: Vi har prioriterat fler bostäder

REPLIK Carl-Henrik Ling (L) skriver i sin artikel (23/7) att det är viktigt att en politisk ledning tar ansvar och levererar resultat. Det har han rätt i. Därför vill vi istället för att skriva populistiska politiska insändare eller personliga påhopp på våra politiska motståndare gärna berätta lite om vad vi gjort under de senaste fyra åren.

Tillsammans har Socialdemokraterna och Centerpartiet tagit ett stort ansvar att få till en utveckling av hela Lindesbergs kommun. Med det investeringsutrymme vi har till vårt förfogande har vi prioriterat att bygga bostäder. Bakgrunden för detta är att vi vill kunna erbjuda bra boende för de medborgare som redan valt att bo i vår kommun samt att kunna få till inflyttning av nya medborgare till kommunen.

Det viktigaste i skolan är inte hur mycket pengar vi lägger på skolan utan vad vi gör med pengarna.

När det gäller skolan så har Storåskolan prioriterats från både politiskt håll och från förvaltningen genom att exempelvis möjliggöra studiegårdens verksamhet där elever som varit hemmasittare eller riskerar att bli hemmasittare får sin undervisning. Vi har också valt att utöka rektorsorganisationen med en biträdande rektor för att rektor ska kunna ägna mer tid åt att vara ute i verksamheten och vara pedagogisk ledare.

Bättre resultat i skolan uppnås inte i en handvändning. Det viktigaste i skolan är inte hur mycket pengar vi lägger på skolan utan vad vi gör med pengarna. Utifrån det är det systematiska kvalitetsarbetet jätteviktigt. Där har vi strukturerat upp arbetet mer än tidigare samt tillsatt en verksamhetsutvecklare för grundskolan för att stötta rektorerna i deras pedagogiska ledarskap.

Under den här mandatperioden har vi arbetat hårt på att lägga grunden för eleverna i de lägre åldrarna och höja resultaten i årskurs 6. Det har vi lyckats med och därmed är grunden lagd för goda resultat i årskurs 9.

Vad gäller Vätternvatten har Irja Gustavsson aldrig vacklat. Däremot jobbar hon alltid med att ta fram fakta innan beslut.

Vi har under den här mandatperioden satsat på att minska barngrupperna i förskolan, vi har byggt en ny förskola i Frövi samt en ny förskoleavdelning i både Vedevåg och i Storå. Vi erbjuder lovskola, och säkerställer att vi har bra och ändamålsenliga skollokaler och därför bygger vi ut Björkhagaskolan och Brotorpskolan samt renoverar Brotorpskolans lokaler.

Vad gäller Vätternvatten har Irja Gustavsson aldrig vacklat. Däremot jobbar hon alltid med att ta fram fakta innan beslut. Frågan om att eventuellt bilda ett gemensamt bolag förbereddes i en styrgrupp med representanter från kommunens tekniska nämnd, Samhällsbyggnadsförbundet. Därefter kom frågan till Lindesbergs kommun och kommunstyrelsen i april månad som information. Socialdemokraterna är ett stort parti där medlemmar i alla föreningar ska ges möjlighet till information och dialog. Fakta ska hämtas in och förslaget till beslut ska tas fram gemensamt. Utifrån diskussionerna i partiet och framkommen fakta föreslog Irja Gustavsson att Lindesbergs kommun inte skulle gå in i ett gemensamt bolag och i september togs beslutet i kommunfullmäktige.

Samma sak med järnvägskorsningen vid Lidl i Lindesberg. Det var en fråga från Trafikverket som kräver respektfull hantering. Det är Trafikverket som beslutar i sådana frågor, men som valde att rådfråga Lindesbergs kommun. Då trafiksituationen vid järnvägsövergången vid Lidl inte är bra bjöd kommunen in medborgare för att tycka till så att vi kunde få in så många synpunkter som möjligt. både positiva och negativa synpunkter kom in. Därefter tog Trafikverket beslutet om att inte göra om järnvägskorsningen.

På kommunstyrelsemötet i augusti kommer Loppholmsbadet upp som ett ärende ...

På kommunstyrelsemötet i augusti kommer Loppholmsbadet upp som ett ärende – då ska vi ge uppdrag att inför kommande år eventuellt få in det i investeringsbudgeten. Allt handlar om vilka prioriteringar vi gör!

Dessutom pågår utredning om var i organisationen en eventuell ungdomsgård ska ligga samt hur vi ska finansiera driften av den.

När det gäller arvoden till politiska företrädare i kommunen ska alla känna till att Liberalerna sa ja i kommunfullmäktige till höjda arvoden till de nya ledamöter som väljs för nästa mandatperiod.

Vi vill tillsammans med de partier som vill och vågar ta ansvar fortsätta utveckla hela Lindesbergs kommun.

Irja Gustavsson

Kommunstyrelsens ordförande

Linda Svahn

Ordförande Barn- och

utbildningsnämnden

Lindesberg