Tag lärdom inför kommande år, låt inte skrämsel ta över hela staden

Jag förstår tjusningen i spökstaden men samtidigt har arrangemanget fått liv bortom vildaste fantasi. Det leder nu, oavsiktligt, till att många som vill delta i stadens offentliga höstlovsaktiviteter känner att de behöver stanna hemma eftersom de inte vill möta skrämsel.

Vårt kommunala bolag Visit Örebro ligger bakom spökstaden och deras representant Fanny Persson har sagt att utöver stadszombieloppet Run for your lives är ”arrangemangen i övrigt sådana som man själv får söka upp om man är intresserad.” Det är en sanning med modifikation. Wadköping, Gustavsvik, Tekniska kvarnen, Stora holmen, bibliotek, biologiska museet, Slottet har alla utvecklade spökprogram. Därtill färdas ett barnanpassat spöktåg runt. Så var tänker sig Visit Örebro att våra invånare skall infinna sig om man vill delta kommunala aktiviteter under barnens höstlov utan att riskera olustkänslor? Hemma?

Målet med spökstaden är att erbjuda aktiviteter för Örebroare och locka hit besökare. Det är bra. Samtidigt finns det mycket annat som barn och vuxna tycker är roligt och lockande. Låt oss göra det istället. Run for your lives får gärna fortsätta för min del, men blir lika skrämmande att löpa i ett av Örebros stadsnära industriområden. Det måste inte ske i stadskärnan.

Nu tar vi näst intill alla våra mest framstående gemensamma inrättningar i bruk till att lyfta fram allt från så kallat ”småläskigt” till ond bråd död under i stort sett hela allhelgonaveckan. Varför är detta så angeläget att det ska genomföras så brett? Detta skiljer sig från andra stadsevent där vissa gator stängs av under en begränsad tid. Respekten inför att många barn och vuxna känner olust inför temat, människor med traumatiska erfarenheter av våld, och de som för året har en nära relation till sorg är skäl nog till att 2018 års satsning av Örebro som Spökstad blir dess sista år.

Slutligen, vi är många som arbetar målmedvetet för att höja Örebros alltför låga skolresultat. Tänk om vår kommun med samma energi brett promotade den riksomfattande omdaningen av höstlovet till ett läslov istället för att ha målet att skrämmas. Hur skulle Lost city och Wadköping se ut då? Visit Örebro, ni är uppenbarligen mycket kreativa - bli kreativa på nytt! Det är dags att dra lärdom inför 2019.

Jonas Ahlforn von Beetzen

Kristdemokrat