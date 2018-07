Vänsterpartiet i Nora kritiserar beslut om Allhall: Bättre att bygga nytt istället för att hyra gamla lokaler

Vänsterpartiet har tagit del av det kontrakt som är skrivet mellan Nora kommun och Jorala KB angående hyra av gamla Windahls lokaler. Det finns mycket i kontraktet som oroar.

Beslut om att kommunen skulle ha en Allhall fattades i kommunfullmäktige den 7 december 2016. I beslutsunderlaget kunde läsas att kommunens driftbudget skulle utökas med cirka en miljon kronor per år och att detta var för hyra av aktuell lokal. Vänsterpartiet röstade inte för en Allhall i det läget, vi ansåg istället att inför det kommande bygget av en ny högstadieskola det skulle utredas om inte kommunen själva kunde bygga en ny klimatsmart ändamålsenlig Allhall.

Kontraktet har skrivits under utan att innehållet varit uppe för politisk behandling.

Som det ser ut nu är renovering och/eller nyttjandet av lokalen indelad i tre etapper där etapp ett kostar 1,3 miljoner per år och etapp tre 2,5 miljoner per år. Kontraktet är skrivet på 25 år och totalsumman för kommunen kan bli 60 miljoner kronor. Denna summa inkluderar inte driftkostnader såsom sopor, el eller vatten, det tillkommer. Kontraktet har skrivits under utan att innehållet varit uppe för politisk behandling.

Totalkostnaden för avtalet kan jämföras med exempelvis byggandet av den nya förskolan Sagoskatten. Sagoskatten kostade totalt cirka 22 miljoner kronor. Beslut om att bygga förskolan föregicks av en lång politisk diskussion med beslut i kommunfullmäktige. Kostnaden för allhallen motsvarar tre nybyggda, klimatsmarta förskolor. Varför var det så bråttom att ett så långt och dyrt kontrakt skrevs på delegation av tjänstemän istället för att tas upp för politisk behandling?

Men för att ha resurser att lägga på föreningsverksamhet krävs att kommunen är noggrann med förvaltandet av skattemedel.

Vänsterpartiet anser att barn och unga i Nora bör ges de bästa förutsättningar för att kunna utöva idrott och annan föreningsverksamhet. Vi anser att kommunen bör stötta föreningsverksamhet för barn och unga och att den ska vara kostnadsfri så att alla barn har möjlighet att delta. Vi missunnar inte föreningar bra och ändamålsenliga lokaler, tvärtom! Men för att ha resurser att lägga på föreningsverksamhet krävs att kommunen är noggrann med förvaltandet av skattemedel.

Vi kräver nu svar från kommunstyrelsens ordförande.

– Har Solveig Oscarsson som högst ansvarig politiker och har den styrande minoriteten tagit del av kontraktet innan det skrevs på?

– Kontraktet kostar kommunen minst 32 miljoner men som mest 60 miljoner när etapp två och tre är genomförda. Är detta verkligen pengar som kommunen har att satsa i dagsläget? För det kan väl ändå inte vara så att kommunen förbinder sig till detta avtal och att sedan Socialdemokraterna kommer med krav på besparingar i kärnverksamheterna 2019?

Camilla Andersson Larsson

Vänsterpartiet Nora