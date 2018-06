Bra vård från Skebäcks vårdcentral till Lindesbergs lasarett

Visst kan jag förstå att det ibland sker misstag, personer får vänta oskäligt länge för att få vårdkontakt, någon gör fel bedömning med riskfyllt resultat. Men, jag har nu varit beroende av vård under ett år.

Start med konstig trötthet, sökte för det på Skebäcks vårdcentral och blev trodd, föremål för många provtagningar och intresse under lång tid, så småningom remiss till USÖ. Snabb reaktion. Problemet klarlagt. Det hela resulterade i en bukoperation. Jag har under hela denna tid bemötts med omsorg, vänlighet, kunnig personal som dessutom kunde samarbeta, på alla nivåer. Avdelning 39 A var ett under av omtanke. Atmosfären lugn.

Personalen föreföll trivas med sitt arbete och varandra och gav till och med uttryck för att det var roligt att gå till jobbet!

Vi var flera patienter som var helnöjda med den vård vi fick på avdelning 39 A. Jag minns flera som vårdade mig men framförallt den narkosläkare som förberedde mig. Bättre människa med den uppgiften kan man inte tänka sig, lugnt berättade hon vad hon gjorde. Hon var glad och jag var varken rädd eller orolig. Det sista jag kände var hennes händer på mina kinder. Så slocknade jag och vaknade när det var gjort det som skulle göras.

Av olyckliga omständigheter har jag under 2017 också varit patient på Lindesbergs lasarett med vidarebefordran till Karlskogas och även då blivit snabbt bemött av kunnig och omtänksam personal. Läser man eller lyssnar på media kan man tro att bra vård inte finns men det finns verkligen bra svensk sjukvård!

Till kirurgfolk och personal på avdelning 39 A och även Skebäcks vårdcentral säger jag stort tack!

Karin Lindén

Örebro