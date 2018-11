Dämpa klimatångesten - dra ditt strå till stacken

Några har skrivit insändare angående klimatångest och frustration om hur man ska göra för att kunna bidra. Jag vill påstå att det finns alla möjligheter att påverka, utan att det kostar dig något. Förutom alla kända sätt som cykel, resor och mat kommer här är två förslag som bygger på att du kan påverka andra.

Alla tak som har söderläge förses med solceller. Livslängd 30 år, återbetalningstid cirka 10-12 år. I dag är det en dålig affär att inte utnyttja ett tak i söderläge för solceller.

Bor du i en bostadsrättsförening så påverka er styrelse att fatta beslut. Påverka din arbetsgivare att göra installationen. Påverka dina släktingar att sätta upp solceller när de ändå byter tak.

Sätt upp elbilsladdare. Kostnaden läggs på den som hyr parkeringsplatsen.

Samma sak här. Påverka din styrelse i bostadsrättsföreningen, din hyresvärd eller din arbetsgivare. Funderar du på varför man ska göra det nu? För att elbilen kommer att slå igenom på bred front under kommande två åren. Många biltillverkare kommer med nya modeller av elbilar nu. VW bygger en fabrik enbart för elbilar. Tesla närmar sig en produktionstakt på 400 000 bilar per år och gjorde en vinst på ca 3 miljarder kronor för tredje kvartalet. Tesla kommer om cirka två år ha kapacitet att bygga en miljon elbilar per år. I Norge är hälften av försäljningen elbilar.

Du behöver inte sätta upp solceller eller köpa en elbil, men påverka dem i din närhet att underlätta för elbilsköpare.

Misströsta inte, du kan göra skillnad.

”Klimatoptimist”

Örebro