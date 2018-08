Det är de som kör långsamt som är de farliga i trafiken

Svar till ”Maggan” om ”Fortkörare som förlorar pengar”. (NA 7/8)

Jag vet inte hur just exakt du kör, men jag vet hur jag själv kör. Jag är ingen notorisk fortkörare, men däremot vill jag ändå komma fram på kortast möjliga tid. Det innebär till exempel att jag kör om alla de som notoriskt ska ligga 10-20 km/h under gällande hastighetsgräns. Det är dessa bilister som orsakar köer och irritation bland sina medtrafikanter. Det är dessa bilister som oftast körs om av många andra. Om även dessa bilister hade legat i den hastighet som skyltarna säger, och inte långt under, så hade betydligt färre omkörningar behövt göras. Därmed minskar också risken för olyckor väldigt mycket.

Alla omkörningar kommer givetvis inte att försvinna, det finns fortfarande de som anser sig ha mer bråttom, men det kommer trots allt att minska markant. Om man som bilist inte anser sig klara av att köra i rekommenderad hastighet så kanske man inte bör ha något körkort helt enkelt, för kör man ”för långsamt” så är man faktiskt också en trafikfara på samma sätt som den som kör för fort.

”Perra”

Örebro