Det är Universitetet, inte racerbilar, som får Örebro att växa

Lördagen den 19 maj hade Ullis Sandberg debattartikeln "Örebro har nytta av Race Day" införd i NA. Enligt henne ska Örebro bli Sveriges största mötes- och evenemangsstad.

Ullis Sandberg anser att Örebro har ”satsat på evenemang som kännetecknas av mod och sticker ut ur mängden”. Även i övrigt är det som utmärker hennes artikel en massa politikerfloskler. Förutom Race Day nämner hon bland annat Live at Heart. Men redan 16 maj kunde man läsa i NA att ”Nästa år krockar två stora evenemang i Örebro. Race Day har bokat in samma datum som Live at heart.”

Vissa av de evenemang som förekommer i Örebro är vettiga, som just Live at heart. Man får hoppas att det blir Race Day som måste flyttas 2019, för det evenemanget kunde vi avvara helt.

Ullis Sandström påstår att Race Day inte finansieras med skattemedel. Men hur är det med exempelvis den asfalt som måste läggas före evenemanget, och sedan tas bort igen? Betalar Race Day sådana extrakostnader också?

Sandström påstår att Örebro måste ha en massa evenemang för att locka företag, organisationer och privatpersoner att etablera sig i Örebro. Genom dessa evenemang lockar Örebro med livskvalité som är relevant för en bred målgrupp. Men det är nog helt andra faktorer än evenemangen som gör att Örebro växer. Den viktigaste faktorn är statlig: Universitet. Och knutet till det finns Universitetssjukhuset, som numera också har läkarutbildning. Det är sådant som gör att Örebro får fler invånare, inte en massa evenemang.

Örebro