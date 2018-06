Kommunen letar efter ny part till fiket i Karlslund

Svar till insändare om servering vid Karlslunds motionscentral (NA 16/5)

Kaféverksamheten vid Karlslunds motionscentral har under flera år drivits av Korpen i Örebro, men de gick under våren i konkurs. Arbetet med att få en ny driftspart av kaféet pågår, men innan detta är på plats är kaféet tyvärr sommarstängt till 1 augusti, vilket det också finns skriftlig information om vid motionscentralen. Entré och värmestuga med toalett är som tidigare öppna måndag-torsdag kl. 08.00-21.00 och fredag-söndag kl. 08.30-17.00. Dusch och omklädningsrum är tillgängliga för alla med en låstagg måndag-söndag mellan kl. 08.00-21.00 och städning sker regelbundet under hela perioden.

Elisabeth Rapp

Enhetschef Kultur- och fritidsförvaltningen