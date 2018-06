Så klart så förlorade Live at Heart loppet mot Örebro raceday

Det är så klart att Live at Heart byter datum, vem hade trott något annat. Det är ju race och åter race som hålls om ryggen och som tillåts överallt och alla tider på dygnet. Det finns även poliser som kör bullrande motorcyklar med otillåtna gränsvärden så vem tror att de ska straffa ”racare” i Rudbeckstunneln.

Jag har flytt från det värsta bullerbältet i staden till lugnare norrcity men hör och häpna nu flyttar raceday efter, längre norrut. Jag flydde till landet under förra raceday och hade öronproppar hörselskydd under alla sommarhelger för att kunna få en blund i ögonen under nätterna.

Det är för sorgligt att det inte går att anordna raceday och motorbana för ungdomar på lämpligt ställe där det inte stör. Det finns dom som på grund av sjukdom måste bo nära ett sjukhus och inte kan bosätta sig på landet.

”Mia”

Örebro