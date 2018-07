Upprustning av dåliga vägar är inte landsbygdsnämndens sak

SVAR till ”Landsbygdsmannen” (NA 14/7). Standarden för väg 751 är Trafikverkets ansvar som genom sin entreprenör sköter vägen. Beslut om åtgärder utöver vad som finns i avtalet mellan Trafikverket och entreprenören måste beslutas av Trafikverket. Den politiska makten över Trafikverket ligger i riksdagen.

”Landsbygdsmannen” menar också att Örebro kommuns Landsbygdsnämnd inte gjort något vettigt de senaste fyra åren. Nämnden är en strategisk nämnd direkt underställd kommunstyrelsen. Nämnden, som bildades 2014, har arbetat fram ett landsbygdsprogram som kommunfullmäktige har antagit och som nu övriga driftsnämnder har att ta hänsyn till.

I programmet visas på landsbygdens speciella förutsättningar och behov av infrastruktur, samlingslokaler, offentlig och kommersiell service med mera. Alla beslut som de olika driftsnämnderna tar skall ”landsbygdssäkras”, det innebär att konsekvenser ska utredas och beskrivas. Detta är ett sätt att göra landsbygden påmind i de olika driftsnämnderna.

Landsbygdsnämnden genomför en rad dialogmöten med olika grupper, allt från skolbarn till pensionärer. Ofta har vi med representanter från andra myndigheter, i år har det varit från regionen då vi pratat bussförbindelser.

Landsbygdsnämnden bjuder även in representanter från regionen, Trafikverket och länsstyrelsen för att diskutera olika frågor som nämnden inte har rådighet över men som vi anser att berörd myndighet bör åtgärda.

Utöver detta stödjer Landsbygdsnämnden landsbygdens föreningsliv med en miljon kronor per år, företagarnätverken med 600 000 kronor per år och upprustning av samlingslokaler med 500 000 kronor per år.

Larz Lundberg (L)

2:e vice ordförande

Landsbygdsnämnden