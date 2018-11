Varför är resan med Länstrafiken så dyr?

Jag bor 13 km från centrum. Väljer jag att åka bussen kostar det 24 kronor. 24 kronor kanske inte är mycket tänker du?

Någon kanske tänker att jag ska köpa månadskort och nöjesåka massa resor bara för att få ner kostnaden per resa. Nej jag har för avsikt att beräkna min kostnad att ta mig till och från arbetet. Med månadskort blir kostnaden ännu högre för vissa dagar per månad går turen via affären för att spara på miljön men också av säkerhetsskäl då cykel på en landsväg i höstmörkret skulle riskera en olycka och öka sjuktalen i samhället. Det vill vi ju inte.

En buss rymmer cirka 50 personer. Om alla betalar 24 kronor får bussbolaget in 1200 kr. Resan tar 15 minuter. Hur mycket slitage, bränsle och lön kostar dessa 15 minuter? Om bussen drar 3 liter milen och diesel kostar 17 kronor blir det 66 kronor. Lön, jag vet inte kanske 450 kr timmen med arbetsgivaravgifter. På en timme hinner bussen med fler turer med betalande resenärer. Jag gissar att det blir en skaplig marginal för vinst.

Varför är det då så dyrt? Kanske för att jag även får vara med att betala för dem som inte behöver betala. Exempelvis skolelever. Men det är inte rimligt för skolelevernas kostnad ska betalas via våra skatter. Väljer jag buss får jag betala min biljett och andras biljetter, dessutom dubbelt när jag också betalar skatt.

Om bussresan till arbetet istället kostade cirka 10 kronor. Då får bussbolaget skälig ersättning för sina omkostnader och fler skulle välja att resa med buss.

”Matti”

Örebro

I nuläget täcks endast 40 procent av Länstrafikens kostnader av biljettintäkter.

Tack för din synpunkt. Vad som är rätt pris på en biljett är en relevant fråga, och det finns många åsikter kring detta. När vi sätter priser på bussbiljetterna är vår utgångspunkt att vi ska få en så bra kostnadstäckning som möjligt för trafiken, samtidigt som prisnivån inte ska vara ett hinder för människor att välja kollektivtrafiken. I nuläget täcks endast 40 procent av Länstrafikens kostnader av biljettintäkter. Återstående kostnader subventionernas med skattemedel. Men kollektivtrafiken är en samhällsnyttig verksamhet, och skulle Länstrafiken endast bedriva den trafik som har 100 procent kostnadstäckning så skulle utbudet bli begränsat.

Det är riktigt som du påpekar att om bussen har 50 resenärer, så täcks en stor del av kostnaderna med biljettintäkter. Om det såg ut så på alla bussar hade vi kanske haft förutsättningar att ta ut ett lägre biljettpris. Dock är inte fallet så med alla bussar. Exempelvis är det en avsevärt lägre beläggning mitt på dagen och sent på kvällen, jämfört med i morgonens och eftermiddagens rusningstrafik.

Många bussar går också i så kallad ”motrikning”, det vill säga att de behöver åka ut i en riktning med få resenärer för att kunna köra tillbaka i andra riktningen med fler resenärer. Därav är den genomsnittliga beläggningen på bussarna cirka 10 resenärer.

Fredrik Eliasson

