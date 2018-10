David Lindén: Den "valde" statschefen gör allt rätt

Men det är faktiskt inte kaos och det är delvis talman Andreas Norléns förtjänst.

När den moderate riksdagsledamoten Norlén valdes till talman tog han demonstrativt av sig sin partinål men behöll den med riksdagens märke. Förvisso är detta kutym när det kommer till talmännen men i Norléns fall illustrerar det ändå hans förmåga att inte ta politisk ställning vilket på tjänstemannaspråk kallas för oväld. Under hela regeringsbildningsprocessen har han förhållit sig neutral och i tur och ordning väntat in de olika sonderingsmöjligheterna. Först fick moderaternas Ulf Kristersson uppdraget och sedan Stefan Löfven. Det var helt i sin ordning och när de misslyckades med att presentera regeringsalternativ som kunde tolereras av kammaren har han nu bjudit in partiledarna till gruppsamtal för att undersöka fyra andra möjligheter att hitta en lämplig regeringsbildare.

Till skillnad från exempelvis Danmark där drottningen har till uppgift att hitta en regeringsbildare så är det talmannen som ska göra samma sak i Sverige.

Lite skämtsamt går det att kalla Sverige för en "monarkistisk republik" vilket betyder att vi har monarken som statschef men att det är talmannen som uppfyller hans plikter. Till skillnad från exempelvis Danmark där drottningen har till uppgift att hitta en regeringsbildare så är det talmannen som ska göra samma sak i Sverige. Under processen kan regeringen sitta kvar och de får göra allt förutom att föreslå nyval. Det råder därför inte det kaos som vissa vill göra gällande för Sverige har i nuläget en fullt fungerande övergångsregering.

Tack vare talmannens vilja att vara korrekt och opartisk har sonderingssamtalen hittills fungerat även om de inte har gett något konkret resultat. Men det är inte hans uppgift att leverera en klar lösning utan att presentera den lösning som kommer att hålla. Det är upp till partiledarna att ge honom ett sådant alternativt för han ska själv inte tycka till om politik utan endast presentera vad som kommer att hålla i riksdagen.

Talmannen har gjort sitt men nu är det upp till att partiledarna att lämna valrörelsen bakom sig och tala sig samman så att Sverige får en ny regering. För annars riskeras nyval och verkligt parlamentariskt kaos och inte enbart ett komplicerat läge.