David Lindén: Statsministrarna visar SVT som bäst

Ahlmark spelade en avgörande roll för bildandet av regeringen Fälldin och en dokumentär om Ola Ullstens regering hade varit behövlig med tanke på det svåra parlamentariska läge som vi nu befinner oss i. Men SVT verkar ha tagit till sig av kritiken när det gäller bristen på nutidshistoria och detta genom dokumentärserien "Statsministrarna" som jag måste säga är bland det bästa som sänts på mycket länge.

I fyra program i SVT1 intervjuas Ingvar Carlsson, statsminister 1986–1991 och 1994–1996, Carl Bildt, statsminister 1991–1994, Göran Persson, statsminister 1996–2006 och Fredrik Reinfeldt som var statsminister 2006–2014. Hittills har avsnitten om Carlsson och Bildt sänts och blir de om Persson respektive Reinfeldt hälften så pass bra är det BBC-klass på dokumentärerna.

Mattsson får Carl Bildt att erkänna att allt inte riktigt blev som man trodde med "världens mest kompetenta regering" som han kallade sin fyrpartiregering som tillträdde 1991.

Under ledning av journalisten Britt-Marie Mattsson förs ett samtal där både med – och motgångar analyseras och man lyckas göra det på djupet. Ingvar Carlsson talade inte bara om svårigheterna efter mordet på Olof Palme och Anna Greta Leijons avgång, som en konsekvens av Ebbe Carlsson-affären, utan också om varför han trots allt valde att stödja regeringen Bildt under krisen på 1990-talet. Mattsson får Carl Bildt att erkänna att allt inte riktigt blev som man trodde med "världens mest kompetenta regering" som han kallade sin fyrpartiregering som tillträdde 1991. Dessutom ger Bildt beröm till Carlsson för just stödet under krisen och hans "nationella ansvar".

Vanliga memoarer kan också bli ett långt försvarstal och en serie ursäkter och därför var Satsministrarna var en intellektuell befrielse.

Det finns fyra nu levande personer i Sverige som är tidigare innehavare av statsministerämbetet. Tillsammans har de en unik erfarenhet av vinst, förlust och politik och därför är det en ren fröjd att höra dem tala till punkt och visa självkritik. För "allt blir inte rätt" som Carl Bildt förtjänstfullt beskriver det och dessutom kräver dagspolitiken ett visst mått av positionering och taktiserande. Det är exempelvis därför som jag sällan läser böcker av politiker mitt i sin gärning som är lätt maskerade som "memoarer". För det handlar helt enkelt om att anpassa budskapet till väljarkåren och positionera sig inför nästa valrörelse. Vanliga memoarer kan också bli ett långt försvarstal och en serie ursäkter och därför var Satsministrarna var en intellektuell befrielse. För i de två program som sänts har inte Mattsson försökt att ställa intervjuobjekten mot väggen utan helt enkelt få dem att resonera om vad som blev rätt och fel under deras gärning.

De två tidigare programmen finns på SVT-play och de rekommenderas starkt. Själv kommer jag stänga av telefonen och sitta bänkad kl 21.00 för en timmes intellektuellt samtal om politiken med en man som befunnit sig i dess mitt.

På tisdag intervjuas Göran Persson och en vecka senare är det dags för Fredrik Reinfeldt. De två tidigare programmen finns på SVT-play och de rekommenderas starkt. Själv kommer jag stänga av telefonen och sitta bänkad kl 21.00 för en timmes intellektuellt samtal om politiken med en man som befunnit sig i dess mitt. Det borde du också göra.