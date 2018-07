Karin Bergkvist: Låt inte Miljöpartiet paxa klimatfrågan – det är den alldeles för viktig för

Det är inte konstigt såklart med en sommar vars väder påmint om Grekland i augusti. Härligt sommarväder på ett sätt såklart där de varma kvällarna är belöningen för långa, svettiga dagar men också oroande. Skogs- och markbränder har skapat krisläge i landet och torkan slår hårt mot bönder och djurägare.

Vi har onekligen en hel del att jobba med vad gäller krisberedskap, även om man samtidigt kan konstatera att svenskarnas vilja att hjälpa till är stor.

Själv har jag rätt nyligen avslutat min semester och vi hade varmt väder vart vi än åkte när vi luffade runt i Europa. Tyskland var varmt, liksom Nederländerna, Belgien, Frankrike och Danmark. Till och med Skottland var varmt, om än mer uthärdligt, medan England var sanslöst hett.

"It´s absolutely bonkers", sa vår hyresvärdinna på engelska landsbygden om vädret där vi stod och svettades i den villavagn vi hade hyrt ett par dagar för att turista i trakterna. I vagnen hade plastlisterna börjat krulla sig i värmen.

På engelsk TV pratade de om värmeböljor och människor som dog av hettan. Det talades om klimatförändringar även där. För nej, det är inte bara vi svenskar som pratar om klimatförändringar och vädrar farhågor om att sommaren 2018 i framtiden blir normaltillstånd även i vår del av världen. Om nu någon trodde det.

"Overall global surface air temperatures have risen by 1 C since the industrial revolution. It is therefore no surprise that temperature records are being broken. And we can expect this to become a feature of future summers.", skriver till exempel The Guardian på ledarplats.

Det är självklart att den här sommaren har satt fart på klimatdiskussionen.

Om just denna sommars hetta och torka beror på ett förändrat klimat ska jag låta vara osagt, det kan såklart röra sig om fullt normala orsaker till att vädret just i år blev så varmt. Men att använda sig av det resonemanget för att förneka att klimatförändringen är vår stora framtidsutmaning är bara dumt. För oavsett om årets torra, heta sommar har med klimatförändringar att göra eller inte så kan det i framtiden bli mer av ett normalläge med den här typen av väder.

De senaste 10 000 åren har det globala klimatet varit förhållandevis stabilt. Förändringar i klimatet har framförallt orsakats av variationer i jordbanan, men i viss mån också av variationer i solstrålningen samt vulkanutbrott. Men sedan 1900 har temperaturen ökat med nästan en grad. Klimatforskning visar att det främst beror på ökade halter av växthusgaser, något som alltså betyder att mer värme stannar i atmosfären.

"De senaste hundra årens uppvärmning beror främst på ökade halter av växthusgaser. Uppvärmningen sedan 1900 har ingen motsvarighet under de senaste 1000 åren; både vad gäller storleken på uppvärmningen och på hur snabbt den gått", säger Gustav Strandberg i en intervju med SVT från i våras.

Läs mer: Beror temperaturökningen på naturliga variationer?

Det borde mot den bakgrunden vara svårt att förneka klimatförändringarna och att det är en framtidsavgörande fråga. Men visst finns klimatförnekarna även i svensk politik. Sverigedemokraterna tycker att SMHI ägnar sig åt klimatpropaganda och vill reducera anslagen till myndigheten. I övriga partier finns en vetskap om klimatutmaningarna, däremot varierar intressegraden för frågorna.

Miljöpartiet framstår ofta som det enda partiet som har klimatfrågan högst upp på agendan. Partiets engagemang är stort, det kan inte förnekas, men dess politik är långt ifrån bäst. Partiet ägnar sig i bästa fall mest åt symbolpolitik (subventionerade elcyklar eller flygskatt) men mer allvarligt också åt en energipolitik som riskerar att öka användningen av fossila bränslen i takt med att den koldioxidneutrala kärnkraften ska avvecklas. Och hur vi ska bibehålla tillväxten samtidigt som vi ställer om till ett mer klimatvänligt samhälle, den frågan är Miljöpartiet helt enkelt inte intresserad av.

Att klimatet är en ödesfråga i framtiden som kommer att ställa stora krav på samhället är denna långa, heta sommar en påminnelse om. Förhoppningsvis gör den att övriga partier flyttar frågan högre upp på sina prioriteringslistor. Låt inte Miljöpartiet ta kommandot i dessa frågor, de är alldeles för viktiga för det.

Vi skulle verkligen behöva en liberal klimatpolitik.