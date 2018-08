Lars Ströman: Det världsunika Askersund – elfte tillgänglighetsflaggan

Men så finns det saker i det här hamnområdet i Askersund som många av oss inte tänker på. Till exempel att det är möjligt för en rullstolsburen person att rulla fram mellan glasskioskerna. Det finns en ramp för rullstol i den berömda chokladbutiken något hundratal meter därifrån. I denna behagliga miljö direktsände NA en debatt mellan de politiska partierna i Askersund.

Men just i år fick Askersund tillgänglighetsflaggan för elfte året i rad av den Barcelona-baserade organisationen.

Debatten avslutades med att stiftelsen "Design for all" delade ut tillgänglighetsflaggan till Askersund. En utmärkelse för att kommunen medvetet har satsat på just tillgänglighet.

Sådana utmärkelser delas ut lite till höger och vänster. Årets kulturkommun, årets bästa skolkommun och så vidare. Men just i år fick Askersund tillgänglighetsflaggan för elfte året i rad av den Barcelona-baserade organisationen. Det är alltså något annat än en modenyck.

Askersund är den enda kommun i världen som har fått tillgänglighetsflaggan så många gånger. Alltför ofta använder skribenter beskrivningar som "lite unik" (vilket alltså innebär att den inte är unik). Men här kan vi verkligen tala om en särställning – eller något unikt, om du så vill.

En attityd som sade ungefär att "ojdå, du kan inte ta dig upp för trapporna – ska jag hjälpa dig lilla vän?".

En gång i tiden talade vi om "handikapp". Vi förutsatte att människor inte skulle kunna göra saker. De var ju "handikappade". Det var en i bästa fall en "snäll" attityd, men samtidigt en betraktelse ovanifrån. En attityd som sade ungefär att "ojdå, du kan inte ta dig upp för trapporna – ska jag hjälpa dig lilla vän?".

Nu talar vi mer om funktionsvariationer. Människors funktioner varierar, men vi ska så långt som det över huvud taget är möjligt bygga ett samhälle där sådant neutraliseras. Alltså att en rullstolsburen person kan rulla in och köpa glass eller fika i chokladbutiken utan att någon egentligen behöver bry sig om det.

Men det kan också handla om att arbetsplatser är utformade så att personer med olika funktionsvariationer kan arbeta där, utan att någon egentligen behöver bry sig. Det är bland annat den tanken som ligger bakom LSS-reformen om personlig assistans. En reform som den socialdemokratiska regeringen försökt att urholka.

Dyrt? Nja, vad är alternativet? Det är att strunta i det. Och sedan när behoven dyker upp tvingas du göra en särskild anpassning av en viss lägenhet eller en viss arbetsplats.

Det Askersunds kommun gör är att lägga in den typen av anpassningar som en naturlig del av investeringsbudgeten. Dyrt? Nja, vad är alternativet? Det är att strunta i det. Och sedan när behoven dyker upp tvingas du göra en särskild anpassning av en viss lägenhet eller en viss arbetsplats. Alternativt så bestämmer sig den berörda personen för att flytta någon annanstans eller arbeta på en annan arbetsplats.

Det är smartare att göra rätt från början.

Nu bör det också påpekas att detta inte enbart handlar om byggnadstekniska frågor. Vad händer om en teckenspråkig person behöver fråga om något på kommunens expedition. Eller söker jobb på någon av kommunens förvaltningar? Bara som ett exempel.

Men Askersund ska ha heder av att medvetet ha satsat på tillgänglighet under många år. Grattis till att ha fått tillgänglighetsflaggan för elfte gången! Det är värt att fira med en glass i hamnen!