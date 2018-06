Lars Ströman: En tygälg från Vivalla – hellre smart svensk än Björn Söders tjockskalliga "svenskhet"

Hans resonemang: "Dessa grupper har minoritetsställning i Sverige just för att de inte är svenskar". Nåja, hur är det då med minoritetsgrupper som inte fått officiellt minoritetsstatus?

Björn Söder utgår från att en människa bara kan ha en identitet i taget. Så är det naturligtvis inte.

Björn Söder utgår från att en människa bara kan ha en identitet i taget. Så är det naturligtvis inte. År 2013 hade filmen "Ingen riktig finne" premiär. En dokumentär om Kai Latvalehto, som växte upp som finne i Göteborg – tills föräldrarna bestämde sig för att flytta tillbaka till Finland, trots sonens protester. Kai Latvalehto driver frågan om rätten till dubbla identiteter. Det är bättre att vara svensk och finne än "halvfinne" i Sverige och "halvsvensk" i Finland.

Under Vivallafestivalen köpte jag en tygälg, gjord av ett kvinnokooperativ i Vivalla. Älgen är något av det svenskaste som finns. Men mönstret påminde mer om sådant som jag tidigare sett på marknader i Kenya och Somalia.

Om de går in på ett fik här i Örebro kommer många i omgivningen att betrakta dem som somalier. Om de reser till Somalia så kommer de att betraktas som svenskar. De är både svenskar och somalier.

Många av de somaliska ungdomar jag träffar i Vivalla pratar perfekt svenska, något sämre somaliska. Om de går in på ett fik här i Örebro kommer många i omgivningen att betrakta dem som somalier. Om de reser till Somalia så kommer de att betraktas som svenskar. De är både svenskar och somalier. Och det finns all anledning, ur ett samhällsperspektiv, att framhålla just den dubbla identiteten.

Både supandet och nykterhetsrörelsen kan sägas höra till svensk tradition. Men som svensk nykterist trivs jag bättre på en somalisk fest som är helnykter än en svensk suparfest.

Det gäller även annat än nationaliteten. Själv arbetar jag som journalist. Jag är också tvillingpappa, dansare och har en klarinett hemma som jag ibland tar fram. Jag blir inte en halv eller en tredjedels tvillingpappa för att jag också gillar dans och spelar klarinett. Jag är dessutom "Somalinörd", "Taiwannnörd" och nykterist. Både supandet och nykterhetsrörelsen kan sägas höra till svensk tradition. Men som svensk nykterist trivs jag bättre på en somalisk fest som är helnykter än en svensk suparfest.

Det gäller de flesta av oss att vi har flera olika identiteter. Samtidigt!

Kvinnorna i kooperativet i Vivalla säljer också giraffer och noshörningar i tyg. Tyvärr fanns ingen kamel bland det som såldes i Vivalla. Det hade jag gärna velat ha en. Men eftersom kvinnorna i kooperativet bor i Sverige så fanns det en älg med i utbudet. Dubbla identiteter således.

Då träffade jag en trevlig korrespondent för Sveriges radio som hette Willy Silberstein. Konstigt namn. Men mitt eget efternamn är ju inte heller särskilt vanligt.

Det är drygt 20 år sedan jag började bevaka EU så intensivt att jag reste till EU:s toppmöten. Av en rad praktiska skäl blev det ofta så att vi svenska journalister samordnade saker mellan oss. Till exempel när vi skulle kopiera den svenska översättningen av ett kompromissförslag. Då träffade jag en trevlig korrespondent för Sveriges radio som hette Willy Silberstein. Konstigt namn. Men mitt eget efternamn är ju inte heller särskilt vanligt. När vi lärde känna varandra lite mer framgick det att han var jude. Svensk och jude, således.

Här om dagen skrev Willy Silberstein följande i en artikel i Aftonbladet:

"Det känns nästan förnedrande att behöva argumentera för min ”svenskhet”. Jag är född på allmänna BB i Norrköping. Jag har gjort militärtjänst för Sverige. Jag har betalat in skatt under cirka fyra decennier. Lipar lite på midsommar för att allt är så vackert och förgängligt."