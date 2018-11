Lars Ströman: När EU-motståndare fyller 100 slutar Storbritannien att betala till EU

Det avtal som nu har presenterats – och som är på 585 sidor – berör själva utträdet.

I storleksordningen 7000 lastbilar om dagen transporterar varor mellan kontinenten och Storbritannien.

Brexitministern Dominic Raab avgick i veckan för att han inte gillar överenskommelsen. Men inte ens han verkar fatta vad frågan gäller. För bara någon vecka sedan medgav han att han inte förstått vilken betydelse transporterna mellan Dover och Calais har för brittiska företag. I storleksordningen 7000 lastbilar om dagen transporterar varor mellan kontinenten och Storbritannien.

Det kan de göra utan tullkrångel. De varor som är godkända i Tyskland, Frankrike och Sverige är automatiskt godkända även i Storbritannien. Om Storbritannien skulle få för sig att ha egna regler skulle myndigheter på båda sidor få hitta på system för att kontrollera att varorna är godkända.

Brexitsidan lovade att EU-domstolen i Luxemburg inte längre skulle få besluta över vad som händer i Storbritannien. Det kommer den nu att göra, åtminstone i tio år till. Detta enligt överenskommelse som ska garantera rättigheterna tre miljoner EU-medborgare som bor i Storbritannien och en miljon britter som bor i EU.

Enligt Financial Times rör det sig om mellan 400 och 450 miljarder kronor, som ska betalas under en lång följd av år.

Brexitsidan lovade att Storbritannien inte skulle betala någon avgift till EU. Men när förhandlingarna började fick de brittiska förhandlarna medge att Storbritannien som land gjort en rad åtaganden som får finansiella konsekvenser. Enligt Financial Times rör det sig om mellan 400 och 450 miljarder kronor, som ska betalas under en lång följd av år. Vissa betalningar från Storbritannien till EU kan fortsätta fram till år 2064. Det är en händelse som ser ut som en tanke att två av Brexitsidans mest framstående personligheter, Nigel Farage och Boris Johnson fyller 100 år just det året – om de fortfarande lever.

Alltså ska Nordirland vara kvar i EU:s inre marknad, med detaljregler från EU som gäller allt från kakaohalten i chokladbitar till säkerhetsregler för maskiner...

För att säkra den ömtåliga freden på Nordirland måste gränsen mellan det brittiska Nordirland och Republiken Irland hållas öppen. Det får inte bli några gränskontroller. Alltså ska Nordirland vara kvar i EU:s inre marknad, med detaljregler från EU som gäller allt från kakaohalten i chokladbitar till säkerhetsregler för maskiner och gemensamma regler för vissa yrkesutbildningar. För att undvika att det blir en gräns mellan Nordirland och resten av Storbritannien ska de båda vara med EU:s tullunion.

Under övergångsperioden ska förhandlingar om en framtida relation mellan Storbritannien och EU föras. Då börjar det riktigt svåra.

Under en övergångsperiod på två år förändras ingenting. EU-lag fortsätter att gälla i hela Storbritannien. Storbritannien fortsätter att betala avgift till EU. Så det som händer efter den 29 mars 2019 är att brittiska ministrar får stanna hemma när EU:s ministrar beslutar om nya lagar. Under övergångsperioden ska förhandlingar om en framtida relation mellan Storbritannien och EU föras. Då börjar det riktigt svåra. Bli inte förvånad om övergångstiden förlängs – alltså att EU-lagstiftning gäller i hela Storbritannien för åtskilliga år till.

... men han har också – efter bästa förmåga – fått skydda brittiska politiker mot deras egen dumhet.

EU-förhandlaren Michel Barnier har haft till uppgift att slå vakt om EU:s intressen, men han har också – efter bästa förmåga – fått skydda brittiska politiker mot deras egen dumhet.