Lindén: Heja Engelbrekt och Rudbeck – ingen mobil i klassrummet

Mobilen kan lätt ta över vardagen och störa när renodlad koncentration krävs som när det gäller inläsning och lärande. Det är därför som en liberal ledarsida faktiskt applåderar Engelbrektsskolan och Rudbecksgymnasiets beslut om att införa mobilförbud.

Som lärare är ett av de starkaste argumenten att "jag kan faktiskt beslagta din telefon" och på Engelbrektsskolan kommer eleverna få lämna in telefonen och återfå den vid skoldagens slut.

Förvisso finns det invändningar och en av dessa handlar om integritet. Elever har rätt till sin mobiltelefon men på högstadiet och gymnasiet är man omyndig och de vuxna i skolan har ett ansvar för att eleven lär sig saker i klassrummet. Som lärare är ett av de starkaste argumenten att "jag kan faktiskt beslagta din telefon" och på Engelbrektsskolan kommer eleverna få lämna in telefonen och återfå den vid skoldagens slut. Rektor Torleif Ander har dessutom helt rätt när han slog fast att "eleverna är i skolan för att lära sig saker, inte för att surfa eller vara på Snapchat".

Låter jag hopplöst i otakt med den teknologiska utvecklingen och som om jag inte visste att en stor del av världens kunskap numera är en googling bort?

Det är den förvisso men av egen och andras erfarenhet vet jag att det är lättare att googla om det finns några baskunskaper att basera sin sökning på. Exempelvis att guld och silver är grundämnen som finns i periodiska systemet eller att Hjälmaren är Sveriges fjärde största insjö. På ett personligt plan är det lättare att googla och läsa om feminism då jag vet att Sverige också haft kvinnliga makthavare innan kvinnor fick rösträtt. Baskunskaper trumfar alltid internet för de bidrar till att du kan göra rätt sökning och skilja konspirationsteorier från verklig kunskap.

En ytterligare invändning handlar om att elever måste få tag på nära anhöriga vid en nödsituation? Men den är nästintill skrattretande då det gick att få tag i elever i skolan även innan smarta mobiltelefoner eftersom det går att kontakta skolan. Skolpersonalen kommer ha tillgång till telefoner som föräldrar och vårdnadshavare kan ringa till om det skulle behövas. Förmågan att nå eleverna under skoltid är helt enkelt en ickefråga när det handlar om mobiler i klassrummet.

Slutligen betonade också Torleif Ander att mobilförbudet inte är hugget i sten utan att "nu måste vi prova det här och vi är inte ensamma".

Dessutom bör framhävas att besluten grundar sig i att det har förekommit kränkningar under skoltid via sociala medier och att detta därför är en form av nödåtgärd. Mobbare kan tyvärr mobba utan mobiltelefon men internets öppenhet kan väsentligt bidra till att ett beteende förvärras. Detta speciellt när det finns elever med skyddad identitet vars foto och namn har förekommit på sociala medier. Slutligen betonade också Torleif Ander att mobilförbudet inte är hugget i sten utan att "nu måste vi prova det här och vi är inte ensamma". Framgångsrika Engelska skolan har haft mobilförbud under flera år och det är bara att applådera att en kommunal skola vill se om det går att införa samma sak.

Så en applåd till de skolor som står upp för lugn och ro i skolan.