Lindén: Ingmar Bergman fyller hundra – definitionen av svensk kultur

Han själv beskrev teatern som sin älskarinna och filmen som sin hustru och det är därför uttrycket "filmmakare" används istället för att dubbelanvända regissör. Jag själv som är född 1986 är nästan lite arg över att jag helt enkelt är för ung för att någonsin ha sett vad han kunde åstadkomma på scenen. Men jag är precis som miljontals människor världen över en stor anhängare av Bergmans filmer och det är för att han på många sätt var urtypen för det svenska när det gäller både glädje och tungsinne. Han är också relevant för vår egen tid som på många sätt vill göra det enkla svårt och det svåra lätt.

Vilken annan svensk filmskapare hade på 1960-talet, som verkligen var rekordåren för det lilla landet i Europas utkant, kunnat göra en film om en präst som slutade tro på Gud eller på det individualistiska 1980-talet blivit folkkär genom en skildring av den oskarianska överklassen? Det hade bara Ingmar Bergman kunnat göra och det är fullt förståeligt att han ett årtionde efter sin död fortfarande är mäkta populär. Om detta vittnar inte minst det "Bergmanår" som pågår för fullt världen över.

Ingmar Bergmans produktiva period spänner över nästan hela det svenska 1900-talet och på slutet blev han en länk till historien. Han var både 1800-talet och rekordårens framgångsanda och både Swedenborgskt grubbel och frustande glad. För en liberal ledarskribent vore det också en dödssynd att inte nämna hur han tillsammans med Astrid Lindgren var två av de kulturpersonligheter som var med och avgjorde valrörelsen 1976. Om inte Lindgren blivit beskattad på mer än vad hon tjänade och Bergman hårdhänt arresterad med misstankar om skattefusk under en repetition på Dramaten i Stockholm hade inte världen fått upp ögonen för att den stora socialdemokratiska jättestaten hade en del riktigt obekväma sidor. Men Bergman är inte bara historiskt viktig utan också en tidlös konstnär och exempelvis Ormens ägg från 1977 beskriver mycket väl det idéklimat som kan leda till att nazismen blir en attraktiv ideologi. Dessutom stack aldrig Bergman under stol med att han i sin ungdom som utbytesstudent i Tyskland inte bara hade seglat bredvid utan faktiskt med nazismen och i flera intervjuer berättade han hur han under resten av livet insåg sitt fatala misstag.

Själv kommer jag ihåg när Bergman dog och hur fascinerande det var att följa reaktionerna inte bara i Sverige utan också i övriga världen. Min mamma var då på resa i Indien och visade hur alla stora dagstidningar- med läsare i hundra miljoners klassen – toppade med nyheten och här i Sverige rådde det nästan något som kunde beskrivas som genuin landssorg. Insikten om man förlorat någon "vars like man aldrig kommer skåda igen" för att citera William Shakespeares Hamlet fanns även i världens modernaste land.

Så ett varmt grattis på 100-årsdagen önskas Fårögubben som gav världen en insikt i svensk kultur och till er som ännu inte sett någon av hans filmer: Ni har det bästa framför er.