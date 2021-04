Ordföranden som höll på att spränga spelarbussen i luften slår till igen: ”Ramlar vi ned i superettan får jag väl börja kolla hjulmuttrarna”

Vi bokar intervjun en torsdag, det visar sig vara våffeldagen.

– Bra, då sätter vi oss på cafét på Berget och äter våfflor, bestämmer Fredrik Rakar.

– Jag är en vanemänniska, jag kommer hit flera dagar i veckan.

Berget är de gamla faluröda arbetarlängorna som omvandlats till kulturcentrum, i sluttningen ovanför järnverket. Utsikten över industrin, som ägs av stålkoncernen Outokumpu, är slående – och ett samtalsämne blir oundvikligt när Degerfors IF:s ordförande sitter mitt emot medan våfflorna gräddas: Sedan 2016 har den tidigare så givna huvudsponsorn inte lagt en krona på Dif.

– Klart att det känns konstigt om man ser det utifrån, men Outokumpu är en global koncern, och det är upp till oss att visa nyttan i de ska att vara synliga hos oss. Vi jobbar på det.

Fredrik Rakar är 49 år och har bott i Degerfors sedan 2015. Därmed slår han varje morgon som han vaknar upp i huset på Södra Ängsvägen ”personligt världsrekord” – som han själv uttrycker saken – i att bo på samma plats längst tid.

Under uppväxten flackade han runt med en österrikisk pappa som var svetsare och svarvare på Motala verkstad. Han gick grundskolan i Brasilien, Sverige och Tanzania, gymnasiet i Sverige. Sedan doktorerade han i sociologi vid universitetet i tyska Osnabrück, och hela sitt vuxna liv har han flyttat runt och arbetat med och forskat kring organisering och utvärdering.

Någon koppling till Degerfors hade han inte alls, men i flera intervjuer har han lagt ut texten om hur han via analys kom fram till att det här var den objektivt sett bästa platsen på jorden att bo på. Så han hittade ett hus här, och nu är han inte längre på väg någon annanstans.

– Tvärtom, här vill jag stanna. Det är ett så gott betyg som något åt Degerfors. Av alla de ställen i världen jag bott på så är det här jag trivts bäst, säger Fredrik.

Han spelade lite fotboll i sin ungdom, under de där åren han bodde i Motala, men kände inte till mycket om Degerfors IF och dess historia när han flyttade till orten. Som föreningsmänniska sökte han sig ändå snart till styrelsen, och han var sekreterare i fyra år innan han tog klivet upp som ordförande i fjol. Dagen efter årsmötet klev han in i omklädningsrummet, presenterade sig för spelarna – och permitterade dem.

Det som följde var ett turbulent år där coronapandemin och publikrestriktionerna äventyrade ekonomin samtidigt som den sportsliga dundersuccén ledde hela vägen till allsvenskan efter 23 års ökenvandring på lägre nivå.

– Sporten lyfte oss och fick oss att rida ut stormen. Om vi hade haft dåliga resultat också vet'e fan om vi hade klarat oss från konkurs, om jag ska vara ärlig. Det är förvånansvärt hur många processer som underlättas av att det går bra för laget, saker som egentligen inte alls har med det att göra. Vad det beror på får jag kanske skriva en bok om någon gång. Det är ett mysterium för mig, säger Rakar.

– Vi hade tur, helt enkelt. Allt kan skita sig sportsligt, men vi var väldigt förskonade från det. Till slut är det 25 stycken 25-åringar det handlar om, och det är inte bara på planen det kan hända saker med sådana. Det kan ju vara någon som super ned sig på centralstationen eller vad som helst. Men vi klarade oss utan större incidenter.

Korttidspermitteringen, uppskjutna hyres- och skatteinbetalningar och kampanjintäkter räddade föreningen till ett litet plus 2020. Budgeten för 2021 visar nollresultat, utan publik men med ökade tv- och sponsorintäkter och höjda spelar- och tränarlöner. Omsättningen förväntas öka från runt 20 till runt 30 miljoner kronor. På tre års sikt är målet 50.

Den ekonomiska krisen anses för tillfället vara över. Rakars stora huvudbry i vinter har i stället varit arenafrågan. Det allsvenska reglementet ställer helt andra krav än superettans, och eftersom kommunen sedan 2015 äger Stora Valla krävdes att politikerna fattade stora, snabba investeringsbeslut – samtidigt som majoriteten i fullmäktige precis hade spruckit efter två turbulenta år där Socialdemokraterna regerat med allianspartierna.

Efter offentlig debatt klubbade den nya majoriteten – Socialdemokraterna, Västerpartiet och Liberalerna – igenom ett upprustningspaket på 51 miljoner över tre år. Men det är långt ifrån slutet på följetongen. Rakar ser det på sikt inte som hållbart att kommunen ska äga arenan och efterlyser en annan lösning.

– Arenan har sugit 80–90 procent av all min energi som ordförande den senaste tiden, och det kommer den fortsätta göra även om jag nu kan säga att den kommer vara redo till premiären. Jag kan förstå att uppgörelsen med kommunen var nödvändig för att rädda ekonomin 2015, men relationen mellan klubben och kommunen har inte fungerat som det var tänkt efter det. Och dräneringen av planen har nog aldrig fungerat, säger Rakar och skrattar samtidigt som våfflorna, med grädde och jordgubbssylt, bärs in.

– 2018 och 2019 raserades relationen helt i och med att planen var totalt ospelbart väldigt länge. Serviceförvaltningen fick dubbla signaler av den nya politiska majoriteten: Skulle de ställa iordning planen eller skulle de inte längre satsa på det? Förre ordföranden försökte börja omförhandla hyresavtalet, men det har hamnat helt på is. Men sedan i höstas är relationen mycket bättre. Det är inte bara politiken som har ändrats, relationen har också mognat och även det har säkert underlättats av att det gått bra för laget.

Kommunalvalet i Degerfors 2010 blev känt för att Vänsterpartiet genom att lova upprustning av Stora Valla – en utbyggnad av sittplatsläktaren krävdes för vidare spel i superettan – gick från 28,7 till 48,6 procent av rösterna (vän av ordning påpekar att Socialdemokraternas föreslagna flytt av tågstoppet till centrum också väckte ont blod). 2014 debatterades övertagandet av Stora Valla. Debatten kring senaste investeringsbeslutet, samtidigt som vård och skola dras med besparingskrav, pekar mot att det kan bli ett fotbolls-val 2022 också.

– Det är det väl alltid i Degerfors? Självklart ska inte skattebetalarna stå för spelarlönerna, men omvänt finns det ett stort värde i ha att barn-, ungdoms- och elitfotboll i Degerfors. Jag tror vi måste organisera samarbetet med kommunen på ett sätt så att folk ser fördelarna mycket tydligare och inte tror att det är någon sorts svängdörrar mellan politiken och fotbollsföreningen som det kanske är i andra städer med dominerade lag. Alla har väl Östersund i färskt minne, och jag vill inte hamna bredvid Daniel Kindberg på Kumlaanstalten, säger Rakar och skrattar igen.

– Man ska lyssna på kritiken. Jag håller inte med om den, men det finns en ilska och en upprördhet som man måste ta på allvar. Den har kanske mer att göra med kommunen än med föreningen. För faktum är att Degerfors kommun inte mått bra de senaste två åren, den har gått 50 miljoner kronor back per år, trots att nästan alla andra kommuner och regioner gjorde plus 2020 tack vare de extra statsbidragen. Det finns alltså ett väldigt lokalt problem, något har hänt med styrningen. På toppen av det kom kom de här investeringsbehoven på Stora Valla, och då blev det en pedagogisk uppgift att förklara skillnaden mellan investerings- och driftbudget.

Men det gynnar väl inte er att bli slagträ i debatten?

– Nej, nej. Tvärtom. Det skadar både oss och kommunen, och det finns ingen anledning att det ska vara så. Jag tror vi kan komma till ett läge där alla medborgare ser fotbollen som en tillgång. Vi ska sträva efter att skicka in pengar till kommunkassan genom hyres- och skattebetalningar.

Till saken hör att Rakar själv jobbar på kommunen, direkt underställd kommundirektören, med titeln verksamhetscontroller. Han gav upp sin akademiska karriär och lämnade tjänsten som chef på Dalarnas högskola när han tog över som ordförande.

– Jag veckopendlade till Borlänge och tänkte att det skulle bli lättare att jobba i föreningen om jag hade gångavstånd till jobbet. Nu är jag någon sorts utredare/verksamhetsutvecklare och tittar på långsiktiga frågor. I dag lämnade jag in en tjänsteskrivelse om den nya värdegrunden, förra veckan en om hur vi kan hantera social dumpning.

Sista två veckorna före premiären har han tagit semester för att hinna med allt runt fotbollen, och om ytterligare några veckor är det dags för årsmöte i föreningen. Rakar ställer upp för omval.

– Ja, och än så länge finns ingen motkandidat. Jag är gärna med i styrelsen och hjälper till med det jag kan, men det finns ingen prestige i att jag måste vara ordförande. För mig är det bara ett roligt uppdrag. Jag kan gå tillbaka och vara sekreterare om någon annan vill ta över, säger han och påpekar att han vuxit in i den nya rollen under året.

– Jag hade inte förstått riktigt hur publikt det var. Det blev en väldigt brant inlärningskurva när jag plötsligt skulle hantera media och uttala mig i olika frågor. Från att ha varit en ganska anonym person som kunnat häva ur sig vad som helst på möten har jag fått börjat tänka på vad jag säger och hur jag uttrycker.

Hur många år sitter du kvar?

– Så länge hjärtat håller. För det har varit mycket stress, och jag har betalat ett hårt pris i form av fysisk nedbrytning under det här året. Men det har varit existentiella kriser – corona, ekonomin och arenan – och jag hoppas att vi snart kommer till ett normalläge. Då hoppas jag kunna sitta kvar länge. Men det är klart, om vi ramlar ned i superettan igen så får jag väl börja kolla hjulmuttrarna varje gång jag ska ta bilen … Men så länge folket vill ha mig och så länge jag levererar mervärde så stannar jag.

Våfflorna är uppätna, påtåren urdrucken och ett normalt reportage om en vanlig ordförande i en fotbollsförening hade tagit slut här. Men så var det ju den där fyrverkeriincidenten, som gjort Rakar känd på riksnivå.

När spelarna kom ut ur omklädningsrummet efter att det allsvenska avancemanget säkrats på Bravida arena i Göteborg tände Rakar på en fyrverkeritårta för att fira. Men tårtan välte – och fyrverkerierna skickades iväg i sidled och exploderade inne i spelarbussen och i hopen av spelare som stod utanför. Alltihop fångades på film av Discovery och blev en bärande del av deras dokumentär om Degerfors succé.

– Det kunde ha gått riktigt, riktigt illa. Bussen kunde ha brunnit upp och någon kunde ha fått en fyrverkeripjäs i ansiktet. Att ingen kom till skada är det jag är mest tacksam över under hela förra året. Efteråt kunde vi skratta åt det, men det var ett sådant där skratt som efter en bilolycka där alla klarat sig, säger Rakar.

Fredrik Rakar om …

… att kommunale arenachefen Ulf Jangentorp vädrat idén om att anlägga konstgräs på Stora Vallas A-plan redan i sommar: ”Det är inget vi står för, jag ser det som en testballong från politiken. Jag lutar helt och hållet åt naturgräs, men inte av nostalgiska skäl utan som för att jag som analytiker inte ser någon som helst bevisning för att konstgräs är bättre. Förutom att man får ut X antal fler timmar i nyttjandegrad. Behövs det fler timmar för barn och ungdomar får kommunen gärna anlägga en ny konstgräsplan jämte den befintliga eller titta på att bygga ut Stora Halla till fullstor elvamannastorlek – men A-planen ska ha naturgräs. En konstgräsplan är dyrare att underhålla, den behöver bytas ut för miljonbelopp vart femte år och det är inte entydigt positivt med konstgräs ur skadesynpunkt. Dessutom skulle jag aldrig må bra av att lägga konstgräs precis vid en älv, av miljösynpunkt. De här gummigranulaten som sprids överallt från konstgräsplanerna är ju gamla nedmalda bildäck – det är ju för fan förbjudet att sprida i naturen, i vanliga fall. Jag tror konstgräs blir en historisk parentes, en parentes som vi redan har passerat.”

… att ingen av de 25 spelarna i årets trupp valt att bosätta sig i Degerfors k0mmun: ”I 20 år hade vi ett avtal med kommunala bolaget Degerforsbyggen om hyresrabatter på tomma lägenheter, men det sades upp ensidigt av det förra politiska styret. Det är återigen ett exempel på en väldigt kortsiktig idioti för deras sida. Det är tragiskt, en ren förlustaffär. Kommunen sparar 2 000 kronor i månaden men går miste om 50 000–60 000 per person i statsbidrag och 22 procent av grabbarnas relativt höga lön. Plus att de skulle handla lokalt, fika lokalt och tanka lokalt om de bodde här. Det är svårt nog att få unga fotbollsspelare och deras partners att bosätta sig här, och om de kan bo till samma pris i Karlskoga eller Örebro kommer många välja att göra det.”