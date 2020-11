Örebro är stängt för besök

... till Hannah Ljungs utmärkta synpunkter på NA debatt den 7 oktober.

Ja, staden är bara till för vissa!

Och vi besökare från till exempel Nora, som jag kommer ifrån, ska inte göra sig besvär att besöka staden Örebro. Det har jag för sedan länge förstått eftersom parkeringarna i stan inte är till för mer än ett fåtal, det vill säga dem som har ett antal appar på en dyrare telefon än den jag har.

Tar ett exempel från mitt senaste besök. Eftersom jag tillhör en riskgrupp 70 plus med sjukdom så kan jag inte åka buss som jag tidigare har gjort. Jag hyr en bil och åker till Örebro för att besöka Nordea och uträtta ett ärende som god man åt min huvudman. Jag måste personligen infinna mig för att göra en överföring som jag inte kan göra hemifrån, vilket jag annars kan göra med andra ärenden.

Det kommer ut en ny biljett som inte heller är giltig men som kostar 20 kronor.

Eftersom jag har problem med hjärtat så orkar jag inte gå så långt. Hittar lyckligtvis en plats på Drottninggatan på söder längst bort. På andra sidan gatan finns en parkeringsautomat som jag tidigare har använt, jag går dit. Efter att ha använt mitt kort och tryckt på rätt knappar 30 kronor kommer det ut en biljett som säger att den inte är giltig, men anger att jag har betalat in 15 kronor. Jag gör ett nytt försök, tänker att automaten kanske inte har fungerat ordentligt. Det kommer ut en ny biljett som inte heller är giltig men som kostar 20 kronor.

Det kommer ytterligare en person som ser att jag inte har lyckats. Hon är mycket yngre och gör också ett försök utan att lyckas, hon följs av fler. Vi uppmanas av parkeringsapparaten att söka upp en annan om denna inte fungerar. Jag blir smått förtvivlad för jag har inte ork att gå runt och leta på en ny. Som tur är kommer en yngre släkting förbi som tydligen har en app, så hon kan betala för mig.

Jag går till Nordea, men i korsningen Nygatan-Drottninggatan är trottoaren fylld av fimpar, säkerligen minst tre kvadratmeter. I och för sig inget ovanligt, för trottoarerna i Örebro har inga askkoppar för det anses att alla ska sluta röka och det skulle uppmuntra till att sluta röka enligt policy Örebro stad.

Kontaktar parkeringsbolaget, för jag tycker att det liknar bedrägeri.

Jag utför efter en timmes och en kvarts väntan på Nordea mitt ärende. Som tur är får jag en plats på en soffa, som en vänlig kund avstår åt mig. Kunderna ska helst sitta på små låga pallar som vi äldre vare sig kan sätta oss ned på eller resa oss upp från utan hjälp. Säkert ett mål för banken att minska antalet besökare som ska besvära banken.

Hemma igen tittar jag efter ett par dagar in på mitt Nordeakonto för att se om jag har betalat summorna som stod på parkeringskvittona. Nej, det har dragits 30 kronor två gånger, de summor som jag hade slagit in. Kontaktar parkeringsbolaget, för jag tycker att det liknar bedrägeri. De säger att det inte är deras bord utan Örebro kommuns. Kontaktar deras servicecentral och väntar tålmodigt på svar, men den ansvarige har inget telefonnummer utan ska ringa upp mig. Han gör det dagen därpå och jag uppmanas att göra ett utdrag från mitt Nordeakonto för att skicka in och bevisa att det jag säger är okej samt kopior på parkeringsbiljetterna. Jag gör det och har fått tillbaka 60 kronor. Skriver detta för att varna andra för att betala utan att spara biljetten om liknade fel uppstått.

Fakta är att fler än mig säkert har bidragit utan att veta om det till Örebro kommuns kassa. Jag känner ingen längtan till ytterligare besök i Örebro annat än till vänner.

Anne-Marie Granqvist