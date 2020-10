Örebro bjuder in supportrarna till lördagens match – och öppnar logerna: ”Goda förhoppningar att kunna ta emot fler”

Den 29 september meddelade regeringen att ett besked gällande undantag för 500 åskådare kommer fattas den 8 oktober. Tills dess får Örebro fortsätta släppa in endast 50 personer på åskådarplats.

Men det finns ytterligare ett sätt att få in fler personer i arenan, och det är också ett som Örebro Hockey nu nyttjar. Från och med lördagens match kommer hålla logerna öppna.

Klubben skriver att tillståndet gäller för de säsongshyrda logerna, och därmed kommer Diamond Lounge, Kinnarps Lounge, Ricoh Lounge och Vintergatan fortsätta hålla stängt.

De 50 personerna som släpps in på åskådarplats kommer vara de personer som skulle ha fått komma in på det möte med Brynäs under försäsongen, som blev inställt.

– Vi brinner och arbetar stenhårt för att kunna välkomna så många som möjligt tillbaka till Behrn Arena. Vi har bra dialoger med de olika myndigheterna och vi har goda förhoppningar att successivt kunna ta emot fler besökare samtidigt som vi genomför trygga och smittsäkra matchevenemang. Vi har självklart stor respekt för den pågående pandemin. Tillsammans med SHL och Svenska Ishockeyförbundet tycker vi att det framtagna Publikprotokollet visar på att vi har en tydlig och väl framtagen plan för att kunna välkommen fler besökare i arenorna, säger Örebros vd Mikael Johansson till klubbens hemsida.