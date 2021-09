Örebro Black Knights förstärker – sex finländskor ansluter: ”Det visar på hjärta för fotbollen”

Örebro Black Knights damer har spelat två matcher så här långt i superserien. Eftersom serien enbart spelas mellan tre lag har man således mött hela serien en gång redan.

Mot Jönköping Spartans blev det storseger, hela 41–8. Mot Carlstad Crusaders blev det desto jämnare men även där seger för Örebro, den gången med 21–18.

Nu förstärker man truppen med ytterligare sex spelare, samtliga från Finland.

Så här säger Henrik Dahl som driver rekryteringsarbetet, om nyförvärven.

– Vi känner att vi har god kvalitet med befintlig trupp men att vi precis som övriga lag, är väldigt sårbara för eventuella skador. Detta är särskilt tydligt på linjerna där det är ett tufft och fysiskt spel med hög skaderisk om orken tryter. Eftersom vi plockar in spelare sent så var fokus att hitta spelare som passar in i såväl truppen i sig samt spelsystemet.

De sex spelarna kommer från två olika klubbar i Finland. Det är dels Oulu Northern Lights och Tempere Saints. Oulu spelar ett anfall som har stora likheter med vad Black Knights OC (offensiva koordinator) Sebastian Nilsson har installerat. Tempere var så sent som förra säsongen i final i den finska ligan.

Tre spelare som ansluter är vana linjespelare som kan spela åt båda hållen. Det är Leena Rönkä från Tempere, Roosa Laitinen och Oona Ylinen från Oulu.

– Alla har erfarenhet av linjespel åt båda hållen och har visat de kvalitéer som vi söker för att kunna spela ett varierat försvarsspel och för att komma in på anfallet och producera. De har dessutom olika spelstil och grundposition vilket ger ytterligare flexibilitet.

Nea Törmänen plockas in som quarterback från Oulu.

– En atlet som ger oss ytterligare rutin och säkerhet på QB-positionen i det system som vi använder i anfallet. Hon springer mest med bollen men gjorde den avgörande TD-passningen i div 1 finalen. Samtidigt som hennes primära roll är i anfallet så kan hon även kliva in på andra positioner och bidra. Hon har bland annat spelat en del CB vilket vi ser som en klar fördel.

En running back plockas också in. Aino Lepojärvi, även hon från Oulu.

– Hon är en riktigt duktig RB med väldigt bra speed. Precis som de flesta andra nyförvärven, är hon van vid spelsystemet. Hittar hon sprickan i försvaret så är hon borta. Vi ser henne som ett riktigt vapen som kommer att kräva att motståndarna får ytterligare ett hot att hålla reda på.

Det sista nyförvärvet heter Nelly Karhu. Hon är egentligen från klubben Sänijoki men avslutade säsongen i Tempere. Alltså den andra av de sex som spelat i Tempere föregående säsong.

– Hon är en aktiv LB (lineback) och visar helt rätt inställning till fotbollen. När hennes ursprungliga lag fick dra sig ur serien började hon åka 200km för att spela med Tempere. Det visar på hjärta för fotbollen. Hon har även erfarenhet som RB vilket ger ytterligare djup även där.

En kommentar om varför alla nyförvärven plockas in nu.

– Genom nyförvärven breddar vi truppen bättre och minskar risken för skador på grund av trötthet. Man ska förutom ovan nämnda möjligheter inte underskatta den kedjeeffekt som det kommer att få på Special Teams. Nu kommer vi att behöva titta mindre på hur vi ska pussla för att orka hela matchen och mer på hur vi faktiskt sätter ihop bästa möjliga enhet, avslutar Henrik Dahl.