Örebro Brygghus ser ljust på framtiden: ”Vore najs att kunna anställa två eller tre till”

I en industrilokal på Aspholmen ligger Örebro Brygghus. När NA träffar Anders Granberg, en av två bryggare, är han sysselsatt med tillverkningen av en sats Double Dry Hop IPA. Den blandade doften av humle, jäst och malt sprider sig i lokalen. Anders har redan kommit en bit i processen och ägnar sig främst åt att kontrollera att allt går enligt planen.

– Just nu mäter jag densiteten i vörten för att se om sockerhalten är rätt, det är viktigt eftersom det styr alkoholhalten. Noggrannhet är A och O när man håller på med hantverksöl, det kan nämligen lätt bli fel, säger han.

Sedan starten för tre år sedan har Örebro Brygghus byggt upp ett sortiment – mellan 13 och 14 olika sorter går att hitta på Systembolagets hyllor. Ytterligare ett par till, utöver dessa, finns tillgängliga på krogen. Flera krogar i såväl Örebro som resten av Sverige serverar deras öl. Men Anders nöjer sig inte med det.

– Målet är att ha ett gediget sortiment som alltid funkar och som kan kompletteras med nya experiment. För oss är det ren skaparglädje att pröva sig fram mellan olika sorter och stilar, dessutom finns en stor efterfrågan på nya grejer. Efterfrågan styr så klart mycket, men inte allt, vi är inte rädda för att lära oss mer och bli bättre på att variera oss, säger han.

I dag består laget bakom Örebro Brygghus av två bryggare – Anders Granberg och Jesper Palm – samt en säljare.

– Från starten var vi tre, men Chrille (Christoffer Mathiasson, red. anm.) valde att hoppa av i februari. Sedan dess har vi anställt Björn Appell, som kommer jobba administrativt med fokus på sälj. All design sköter Tobias Barth. I dag är även min son, Nils Granberg, här och sommarjobbar med etikettering, berättar Anders.

Trenden med mikrobryggerier har vuxit sig stark de senaste åren.

– Vi drog igång efter den första stora boomen, men antalet mikrobryggerier fortsätter att öka än i dag. Jag tror det finns drygt 500 aktiva bryggerier bara i Sverige, säger Anders.

Vad gäller den stora konkurrensen är Anders kluven.

– Den bryggvärld vi lever i är väldigt öppen, vi delar med oss och tar del av ny kunskap hela tiden, det är positivt. Samtidigt är det väldigt svårt att profilera sig bland alla duktiga bryggerier, konkurrensen är tuff, säger han.

Hur ska ni göra för att öka ert marknadsvärde?

– I huvudsak kommer vi fortsätta inrikta oss på att göra öl som vi själva uppskattar. Det vill säga allt från lager och IPA, via imperial stout, till olika typer av suröl. I höst kommer vi ställa ut exklusiva och limiterade satser på ett flertal festivaler och mässor. Bland annat Brewskival, där vi slog igenom 2016, och Örebrewfest här i stan, svarar Anders.

Hur ser framtiden ut för er?

– Jag hoppas att det i princip ser likadant ut som i dag, sen vore det najs om vi kunde anställa två eller tre till. Vi har en ambition att växa. Just nu dras vi fortfarande med stora uppstartnings- och materialkostnader, men lyckas vi sälja mer framöver så kommer vi ha råd att anställa i framtiden.

Vad jobbar ni med för tillfället?

– Vi har många bollar i luften. Den 1 september lanseras See Ya Soon, vår tolkning av en Florida IPA med både humle och grapefrukt, på Systembolaget. Vi håller också på att besvara en offert från Systembolaget. De efterfrågar en suröl gjord på endast ett bär eller en frukt med svensk koppling. Det experimenterar vi med just nu, men det är inte säkert att vårt förslag vinner. Utöver det hoppas vi kunna lansera vår första alkoholfria öl under nästa år, dock vågar jag inte lova någonting där heller.