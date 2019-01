Anna är vinylnörden som kan råka repa skivor: ”Jag blir besviken om en dj spelar musik jag har i skivhyllan”

► I dag startar NA:s nya artikelserie om musik på vinyler. Om du öppna artikeln i NA:s app kan du välja "följ artikelserie".

Anna Öström är alltså en vinylnörd och en musiknörd, men inte en prylnörd. Hon konsumerar massor av skivor, och samlar framför allt på ny elektronisk musik. Under flera år köpte hon vinyler för 2 000-3 000 i månaden, alltid på jakt efter vissa sound för att bygga upp sina dj-sets för den elektroniska musikscenen.

– Ibland köpte jag en skiva för 100 spänn för att kunna spela två minuter ur en låt under en kväll.

Andra skivor i samlingen har hon fått gratis. De kan ha stuckits in i dj-båset av någon förhoppningsfull producent. De är ofta pressade i små upplagor, och Anna Öström visar en typisk vinylskiva med helt blank etikett.

– Den här fick jag på en spelning en gång, och har spelat jättemycket ute, men jag har ingen aning om vem artisten är.

Just nu är Anna Öström med familj på väg att sälja sin lägenhet i centrala Örebro. Inför visningarna har hälften av vinylhyllorna plockats undan, men mixerbordet med två skivspelare står framme i vardagsrummet. Det är de som är Anna Öströms arbetsredskap. Hon ställer in hastigheten på skivtallriken med pitchreglage, visar hur hon kan mixa bort ljud från den ena skivan och mixa in från den andra.

– Det handlar inte om att bara spela låtar, utan att skapa ny musik live med två skivor. Man byter musik hela tiden, men när olika element från låtarna spelas samtidigt blir övergångarna sömlösa.

Nu har det nästan gått varvet runt med status som veteran

Efter att Anna Öström upptäckt den elektroniska musiken på en acid house-klubb i London 1987 dröjde det tio år innan hon själv köpte en dj-utrustning. Som student och senare doktorand vid Stockholms universitet skyndade hon hem varje dag för att träna i att mixa musiken. Till slut lämnade hon universitetsvärlden, startade musikkaféet Svaj och spelade ute flera kvällar i veckan, även utomlands.

– Som dj var jag nog som hetast för tio-femton år sedan. Men nu har det nästan gått varvet runt, att man får status som något av en veteran i stället.

Men varför dj:a med vinyler när allt det här skulle gå både enklare och billigare digitalt?

– För mig är det naturligt, jag har spelat vinyl ända sedan jag var liten. Det är ett annat hantverk att spela, det är roligare helt enkelt. Vinyler har också ett varmare ljud, och de kan vara väldigt vackra att se på, så det har lite med samlandet att göra också. Jag har aldrig fastnat för det digitala, men förstår att det är mycket mer praktiskt om man är professionell dj och reser mycket.

I slutet av 90-talet var vinylen också en markör bland de som spelade techno.

– Jag vet att spelade cd också på den tiden, men det var ju vinyl som var kul. 1996 var jag utbytesstudent i Bristol, och på de coola klubbarna spelades ju vinyl.

Spelandet har alltid varit en sidosyssla för Anna Öström, men i dag blir det mer sällan och oftare på barer än på klubbar. Närmast väntar Malmen i Stockholm.

– Jag har börjat spela lite mer new jazz, det passar bättre i mer sofistikerade miljöer som till exempel på Fotografiska.

Något rave om året kan hon också orka med.

– Men komma hem klockan nio på morgonen – jag är förstörd i en hel vecka efteråt ...

Under åren har Anna alltså köpt skivor för hundratusentals kronor, men nu har hon dragit ned.

– Jag försöker hålla det utanför familjens budget. Om vi exempelvis sparar till en semesterresa har jag svårt att motivera att lägga så mycket pengar på musik, så det blir mest att jag kompletterar om jag vet att jag har en spelning.

Fet musik är fet musik

Fade records i Stockholm är en favoritbutik, annars blir det ofta skivbutiker på nätet. Även om Anna Öström hela tiden är på jakt efter ny musik och hela tiden byter ut stora delar av repertoaren gör hon sig inte av med skivor. Precis som hon inte skulle göra sig av med elektronisk musik hon sällan lyssnar på så ryms hela hennes liv i olika vinyler: Här finns skivorna med Drutten och Gena, Saltkråkan mer mera som hon lyssnade på i timmar som barn. Här finns David Bowies Ziggy Stardust-album, som hon köpte för egna pengar som 11-åring. Ett album med Count Basie minner också om barndomen.

–När jag växte upp spelades det alltid musik på vinylspelaren, och det gick att höra vem som hade hunnit dit först. Var det mamma så spelades Arja Saijonmaa, pappa spelade Count Basie, Beatles och Bob Dylan och jag spelade David Bowie, Kraftwerk och disco.

Men går Anna Öström ut i dag blir hon besviken om kvällen dj bara spelar sånt hon själv har hemma i vinylhyllan. Hon vill bli överraskad, och elektronisk musik handlar inte om att spela hits, utan att skapa ett tillstånd med ljud. Även om hon skrivit en bok om dj-scenen och nu arbetar med en om rave-scenen så är hon måttligt intresserad av musikdiskussioner som handlar om att bräcka varandra med kunskaper om olika artister eller produktioner.

– Man kan vara musiknörd på olika sätt. Jag lägger inte så stor vikt vid vilken artist det är, och är alltid mer intresserad av hur det låter än vem som spelar. Fet musik är fet musik.