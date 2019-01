Bildspecial: När trauma-larmet går på akuten: ”Det kan vara skott- och knivskador”

NA följde arbetet under en vanlig fredagskväll på akuten.

Det är livlig aktivitet på akuten under eftermiddagen inför storhelgen. Det är fullt hus och ont om lediga platser.

Rickard Lindgren är överläkare i kirurgi och ordförande i den nya traumagruppen. Han berättar om Regionens senaste satsning på avancerad akutsjukvård – för de allra svårast skadade patienterna:

– Trauma är ju alla patienter som har varit med om skadligt våld. Det vanligaste är trafikolyckor och fallolyckor. Sedan har vi fallen när folk har blivit attackerade på olika sätt. Knivskador och skottskador, berättar han.

I ambitionen att bli ett modernt traumacentrum, har man nu förstärkt akuten med en ny typ av läkarjour – en så kallad traumabakjour.

Specialutbildade kirurger ska kunna vara på plats på sjukhuset inom 15 minuter - dygnet runt, enligt Rickard Lindgren som utvecklar:

– Det är en förstärkning av en högre kompetens som ska vara med och leda arbetet runt patienten redan från början. Sedan är det den personen som följer med patienten i alla led – under operation, vid rond och sedan för att följa upp under intensivvården.

Intervjun avbryts av en ihärdig signal från en sökare på skrivbordet. Överläkaren slår omedelbart numret till sjukhusets sambandsväxel.

– Hej, det är Rickard Lindgren på kirurgen. Jag vill veta vad det är för larmsökning. Nivå två, okej – tack! säger han och lägger på.

– Vi har i princip två nivåer för traumapatienter och det här är den lägsta nivån – men ändå en larmpatient. Nu samlas ett begränsat team för att primärt bedöma patienten, berättar Lindgren.

Har de allvarligaste fallen i första nivån som du beskriver blivit fler?

– Ja, en liten ökning kan man se. Men USÖ tar också emot fler patienter från andra län. Vi har exempelvis en överenskommelse med Värmlands ambulanshelikopter som flyger hit patienter direkt från skadeplats.

– Om man tittar kortsiktigt så har vi de senaste åren haft, relativt sett, många skottskador. Fler än vad vi hade för tio år sedan. Men man kan inte säga att skottskador ökar för det. Det är för kort tid för en utvärdering.

Det innebär att de blött så mycket att hjärtat stannat. De patienterna är väldigt svåra och det är inte många som överlever

Rickard Lindgren berättar om en speciell operationsteknik - där kirurger kan operera inifrån blodkärl för att stoppa blödning tidigt hos svårt skadade patienter.

USÖ var bland de första sjukhusen i världen med att erbjuda det så kallade EVTM-konceptet redan på akuten. Lindgren förklarar:

– Patienter som blöder kraftigt till följd av trauma behöver i första hand blodstillning. Om det inte kan åstadkommas får de till sist ett så kallat traumatiskt hjärtstopp.

– Det innebär att de blött så mycket att hjärtat stannat. De patienterna är väldigt svåra och det är inte många som överlever.

– Men några kan vi få att överleva genom att operera med kärlkirurgiska metoder inifrån, och gå upp i stora kroppspulsådern för att stanna blödningen.

Några timmar senare på kvällen ska ledningssköterskan Thomas Janze lämna över och rapportera till nattgänget som kommer till jobbet klockan 22.00.

Thomas, med mångårig erfarenhet av akutsjukvård i Örebro, vittnar om ett hårdnande samhällsklimat. En situation som direkt påverkar arbetsförhållandena på USÖ:s akutmottagning.

– Det händer ju att det kommer in folk genom dörren och där vi får dra ett nivå ett-larm. Det kan vara skott- och knivskador. Det är väl inte ovanligt vid sådana uppgörelser – att de kommer i privatbilar.

– Men det förändrar ingenting. Då larmar vi. Skillnaden är ju att när ambulansen är först på plats, då har vi längre förberedelsetid, säger han.

Vissa patienter kan vara hotfulla, speciellt de som kommer in drogpåverkade

När det yttre trycket ökar, är det numer inte ovanligt med direkta hot mot personalen på akuten. Var och varannan dag, enligt flera anställda.

Sjuksköterskan Susanne Almér har varit med om flera obehagliga incidenter på jobbet:

– Vissa patienter kan vara hotfulla, speciellt de som kommer in drogpåverkade. Det är ju verbala hot men det har förekommit fysiskt våld också. Man lär sig att känna in vem man har framför sig, säger hon och Thomas flikar in:

– Det är som Tomas Ledin sjunger: "Det ligger i luften". Du känner det rent instinktivt och efter ett tag får man direkt en känsla. Vi har så jäkla bra ordningsvakter och jag vet inte hur vi skulle klara oss utan dem, säger Thomas Janze som snart är på väg hem efter ett intensivt arbetspass.

Polisens insatsstyrka och ambulanspersonal står uppställda på en brytpunkt i en mindre ort ute i länet. Larmets första rapport berättar om våld, misshandel och skottskada. I avvaktan på ytterligare information går nattens ledningssköterska Loui Thorstenson, igenom de första rutinerna.

– En kollega har kopplat blodvärmaren och allt är förberett. Vi har sett till att rummen är lediga så att vi bara kan öppna upp dörren och få ett stort rum, säger hon.

Svårast är det när unga personer drabbas

Svåra trauman, trafikolyckor och dödsfall tillhör vardagen för personalen på akuten vid USÖ.

För några år sedan startade man ett program för kamratstöd, i syfte att stötta medarbetare vid jobbiga händelser. Sjuksköterskan Susanne Almér berättar om ögonblicken som för alltid kommer att finnas kvar på näthinnan:

– Det är drunkningstillbud och barn till exempel. En annan gång var det en ung vuxen som förolyckades i en tragisk olycka.

– Svårast är det när unga personer drabbas, menar hon.

Väl tillbaka i Örebro, berättar ambulanssjuksköterskan Robert Höög om polisinsatsen gällande misshandel och skottskada. Han är förtegen och kan på grund av tystnadsplikt inte redogöra för hela händelsen.

– Vi fick stanna på en brytpunkt och det är ju polisen som går fram. Det är lite frustrerande att sitta där och inte veta någonting.

NA får senare veta att polisens insatsstyrka har gått in ett hus, men att ambulansen inte hade någon patient med sig tillbaka till USÖ.

Hur upplever ni inom ambulansen den nya traumabakjouren?

– Det är toppen! Det är ju väldigt erfaren personal som kommer in - ett fåtal som vi kommer att lära känna på ett annat sätt. De vet vilka vi är och det blir ett bättre samarbete helt enkelt, säger Robert Höög.

Fakta: USÖ:s traumateam ska rädda liv:

► Sedan 3:e december 2018 har Region Örebro infört en formaliserad traumabakjour på prov i sex månader.

► Oavsett tid på dygnet, kallas en specialutbildad kirurg till USÖ för att leda ett multidisciplinärt team som tar hand om de svårast skadade patienterna.

► Den kirurg som har jour kallas till sjukhuset redan utifrån ambulansens rapport och ska kunna vara på plats inom 15 minuter.

► Akuten tar emot ca 150 Nivå 1-larm per år.