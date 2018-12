Cancerforskare får 850 000 kronor: ”Jag vill förbättra vården för lungcancerpatienter”

Forskningen handlar bland annat om cancer i urinvägarna och gynekologisk cancer. En av forskarna som tilldelas anslag Alvida Qvick, doktorand på laboratoriemedicinska kliniken vid USÖ. Hon får 100 000 kronor.

"Jag vill förbättra vården för patienter som diagnosticeras med lungcancer. Min forskning handlar om lungcancer och en subgrupp av lungcancerpatienter som är mottaglig för en typ av behandling som kallas målriktad behandling", säger Alvida Qvick, i ett pressmeddelande från Region Örebro län.

Med hennes forskning kan ett blodprov ge svar på om en behandling kan fungera bra på lungcancerpatienter. I dag måste man ta vävnad från en tumör från patienten för att testa det. Den nya behandlingen gör också patienterna får mindre ont.

Sedan Lions cancerforskningsfond startade 1984 har ungefär 18,5 miljoner kronor delas ut till forskare vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Här är forskarna som delar på prispengarna

► Alvida Qvick, doktorand, laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Detektering av proteinuttryck i cirkulerande extracellulära vesiklar för prediktiv testning

100 000 kronor

► Anders Vikerfors, ST-läkare, urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Kan cirkulerande PTX3 användas som en biomarkör för urinblåsecancer?

100 000 kronor

► Ann Erlandsson, biomedicinare, urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Immune response in Prostate cancer tissue during treatment with ADT and/or radiation

50 000 kronor

► Gisela Helenius, molekylärbiolog, laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Kvantifiering av cirkulerande extracellulära vesiklar för prognos och behandlingsrespons hos patient

250 000 kronor

► Henrik Ugge, ST-läkare, urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Ökar förekomst av regulatoriska T-celler risken att få lymfkörtel-metastaserade prostatacancer

50 000 kronor

► Malin Kaliff, doktorand, laboratoriemedicinska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Kan HPV-infektion identifieras tidigt i screeningprover hos kvinnor som senare får cervixcancer?

200 000 kronor

► Sabina Davidsson, doktorand, urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Kan cirkulerande PD-L1, CD163 och/eller IL-10 användas som biomarkör för njurcancer?

50 000 kronor

► Tomas Jerlström, överläkare, urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

Kan förekomsten av regulatoriska T-celler förutsäga recidiv av cancer i urinblåsan?

50 000 kronor.