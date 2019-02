David Fataki får örebroarna att spela boule – och snart blir han pappa: "Enligt ultraljudet är det en liten tjej"

Egentligen är det lite komiskt att David Fataki hamnade på en plats full av boulebanor. Hans franska rötter hade gett honom bilden av boule som ett spel för stillsamma seniorer, och som tidigare nattklubbschef i Örebro fick han inte riktigt ihop bouleklot med publiv och restaurangmat.

Ack, så fel han hade. För Boulebar med adress Slottsgatan i Örebro har snabbt intagits av besökare i alla åldrar. Han skrattar medan han konstaterar:

– Boule är ju hur coolt som helst – och jättekul! Massor av ungdomar har börjat spela boule. Eller "pétanque" som det heter på franska.

Sedan han började jobba här i april har det förstås blivit ett och annat bouleparti för egen del, men framför allt har han beskådat många bataljer mellan gästerna.

Är du bra på boule?

– Haha, det beror på vem du frågar. Enligt mina kolleger här är jag sämst! Jag skulle gärna spela mer, men jag måste ju jobba också.

Den skämtsamma blinkningen ger en vink om att David Fataki nog ändå är rätt hyfsad med kloten. Som före detta fotbollsspelare i bland annat BK Forward och Rynninge IK bör där finnas en hel del bollkänsla.

Bland Boulebars besökare är David ett välbekant ansikte. Han gillar att vara med i lokalerna, ge ett handtag där det behövs eller bära runt på en baby medan föräldrarna spelar.

– Jag älskar människor, och jag älskar utmaningar. Så Boulebar känns helt rätt. Jag har dessutom ett fantastiskt team runt mig, dom är grymt bra!

Inom kort kommer det att finnas en egen liten bäbis att introducera i boulelivet. David ska nämligen bli pappa. När som helst faktiskt.

– Det ska bli så häftigt och spännande! Jag har varit sjukt nervös, men insett att det inte går att förbereda sig utan bara hänga med. Jag är 27 år nu, och mitt i en bra period i livet. I somras gifte jag mig med min tjej Francine. Eller fru kan jag ju säga nu.

En massa soffhäng framför tv:n är inget som David Fataki ser som en del i sin framtida föräldraroll.

– Nej, det här kommer att bli ett barn med många människor runt omkring sig. Hon kommer att få hänga med överallt.

"Hon"?

– Haha, ja enligt ultraljudet är det en liten tjej.

Boulebars franska koncept passar David Fataki som hand i handske. Den franska kulturen är något han vuxit upp med, liksom det franska språket och en hel av den franska maten.

– Mina föräldrar har sitt ursprung i Kongo-Kinshasa, men de träffades i Bryssel. Pappa bodde egentligen i Paris, där han är uppvuxen, men var på besök hos släktingar i Belgien. Och min mamma kom till Europa för att plugga.

Sverige och Örebro då? Hur hamnade familjen här?

– Pappa fick jobb här, och mamma följde med. Så när jag föddes bodde de i Hålahult norr om stan. Men vi flyttade till Örebro när jag var ett eller två år, så här är jag uppvuxen.

David berättar stolt om sin sammansvetsade familj, som allihop bor i närheten av varann.

– Det är mamma och pappa, och så jag och mina yngre syskon Eva och Josef.

Vi halkar in på det här med musik – ett stort gemensamt intresse i familjen Fataki.

– Jag och mina syskon är uppvuxna med gospel och soul. Min pappa var körledare i en stor gospelkör här i stan, African spirit choir, och vi var ofta med under konserter och turnéer.

För egen del är David i grunden gitarrist, och under ett antal år efter gymnasiet reste han runt i Frankrike och Belgien och spelade med olika band.

Tillsammans med brorsan Josef är han även låtskrivare och producent, och på Järntorgsgatan ligger den egna musikstudion. Det senaste alstret därifrån skrev NA om häromveckan i samband med att lillasyster Eva Fatakis första singel släpptes.

– Jag har varit musiker i Örebro länge, men när det gäller musik är jag sorten som gillar att vara i bakgrunden.

I andra sammanhang däremot är inte David den man hittar tyst i ett hörn. Tvärtom ser han att det är den energiska och sociala sidan hos sig som banat väg in i nöjesbranschen.

– Jag har nog inte alltid valt själv, utan folk har hört av sig och undrat om jag vill vara med.

Även Boulebar?

– Ja, Boulebar också.

Han skrattar, och räknar sen upp Örebroprofiler som Magnus Pojen och Tomas Kurt.

– De har hjälpt mig massor, och jag är så tacksam. De är mina mentorer i allt.

Men vänta här nu, de är ju personer som väl egentligen borde se dig lite som en konkurrent?

– Ja, men de är fantastiska. De har lärt mig massor om det här jobbet.

Visst har det hänt att David Fataki fått jobberbjudande från annat håll – Stockholm och Göteborg framför allt.

– Jag får ibland frågan vad jag gör i Örebro, men jag tänker att varför inte göra Örebro till en storstad i stället för att flytta? Örebro är en bra stad, och en fantastisk plats att skaffa barn i. Jag vet, för jag har ju själv vuxit upp här.

Om David Fataki

►Ålder: 27 år.

►Jobbar som: Vice manager på franska restaurangen Boulebar på Slottsgatan i Örebro.

►Bor: I Örebro. Ett stenkast från jobbet (eller snarare ett "boulekast" i det här sammanhanget).

►Familj: Gift med Francine sedan i somras, och när som helst föds deras första barn. Bland Davids närmsta finns också mamma Celestine, pappa Louis samt de yngre syskonen Eva och Josef.

►Bakgrund: Född och uppvuxen i Örebro. Fotbollstalang i BK Forward och Rynninge IK. Flyttade till Västerås under gymnasietiden för att gå Flygteknikprogrammet där. "Men jag kände under de åren att det inte var min grej. Jag vill jobba med människor." Sportchef för ÖSK futsal, och därefter följde ett antal år i Frankrike och Belgien som musiker. Återvände till Örebro, drev tillsammans med brodern Josef bloggportalen DJEF plus kombinerade jobben som lärarvikarie samt nattklubbschef på Ritz.

►Nu: Idag hittas David oftast på Boulebar, i musikstudion eller på bloggen Mr Davvee.

►Intressen: Musik, mode, idrott, vänner och familj.