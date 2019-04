En lokal talang och en återkommande favorit – Kvinnorna tar plats i Live at hearts påsksläpp: ”Enormt fin support från Örebroarna”

Pajala-bandet The Magnettes var med på Live at heart första gången redan 2014. De har under åren fått strålande kritik på Örebrofestivalen och även rönt flera framgångar internationellt. Just nu är de aktuella med turnéer i Europa, Asien och USA där de har signats av ett amerikanskt skivbolag och öppnat för band som Red hot chili peppers och Ke$ha. I år firar Live at heart tioårsjubileum och då återvänder förstås en favorit som The Magnettes:

– Senast vi spelade på Live at Heart var 2017 och den helgen var en av de bästa på hela året för oss. Vi gillar Live at Heart och har upplevt en enormt fin support från Örebroarna. I år kommer vi bjuda dom på nya låtar och en jävla energi, säger The Magnettes i ett pressmeddelande.

Dessutom är Örebroartisten Clara Alm med i påskhelgens artistsläpp.

Påskhelgens artistsläpp:

The Magnettes (Sverige)

June Cocó (Tyskland)

Cosmorose (Danmark)

Fenna Frei (Argentina)

Magda Andersson (Sverige)

Silver (Sverige)

Karimah (Kanada)

Justine Her (Sverige)

Clara Alm (Sverige)

Elin Namnieks (Sverige)

Live at Heart äger rum mellan den 4-7 september i Örebro.