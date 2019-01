Grekisk författare tar morden till Örebro: "Jag började skriva min första deckare ett par månader efter att jag flyttat till staden"

En full man står på Kansligatan intill Slottet i Örebro och kissar i snön. I ryggen har han Arbetshuset. Alltmedan snön rinner bort av den varma urinen urskiljer sig något hemskt gömt under snömassorna.

Det scenariot inleder Vagelis Giannisis första deckarbok, "Hatet", om kriminalkommissarie Anders Economides i Örebro. Vid det här laget har författaren skrivit ytterligare tre kriminalromaner som utspelar sig i Örebro; "Slottet", "De dödas dans" och "Skuggan". Problemet är bara att alla fyra är skrivna på grekiska.

– Jag bodde i Örebro från 2011 till 2013 och jag älskade staden, säger Vagelis Giannisis och berättar att han slogs av det faktum att det finns deckarserier som utspelar sig i Stockholm, Ystad, Helsingborg, Visby och till och med Fjällbacka men inte i Örebro.

– Så jag började skriva min första deckare ett par månader efter att jag flyttat till staden. Det var jättetrevligt att gå runt och spana efter platser som jag kunde använda i böckerna.

Och där, efter en verklig förlaga, uppstod alltså den första scenen med mannen som står på Kansligatan och kissar. De efterföljande böckerna handlar bland annat om en massaker på Marieberg galleria, hatbrott mot muslimska kvinnor och ett ritualmord där ett black metal band är inblandat, men kanske i huvudsak som offer.

– Mitt syfte är att undersöka hur vanliga människor reagerar när de befinner sig i ovanliga situationer. Självklart handlar deckare också om olika brott, men i mina böcker är det inte brotten som utgör bokens hjärta. Mina böcker handlar om människor som söker balans i en obalanserad värld. Människor som möter dagliga problem; förlust, sorg, våld i hemmet.

Själv började han läsa deckare tidigt i livet, först handlade det om klassikerna; Agatha Christie, Ian Rankin och James Ellroy bland annat. Men sedan letade han sig till den nordiska marknaden och fastnade för Stieg Larsson, Arne Dahl, Henning Mankell och allra mest Jo Nesbø.

– Han är min "all-time favorite" deckarförfattare. Två år senare, mitt i den ekonomiska krisen i Grekland, flyttade jag till Örebro och började skriva på min först bok. Självklart blev det en deckare, säger Vagelis Giannisis.

I böckerna om Örebro är det kriminalkommissarie Anders Economides som löser brotten. Han beskrivs som en kommissarie som inte följer "den typiska" mallen för en skandinavisk polis eftersom Economides varken är alkoholist, lider av depression eller har problematiska förhållanden till sina barn – alldeles uppenbart har Giannisis läst många deckare härifrån.

– Anders är född i Sverige av grekiska föräldrar som flydde från Grekland efter att juntan tog makten i landet på 60-talet. Han är en vanlig gubbe som vet att han är duktig på sitt jobb och därför hoppas kunna vara användbar i samhället, berättar författaren.

Samtidigt, understryker han, är Anders Economides ingen "supercop".

– Många i Grekland tror att Anders är en verklig person eftersom det står i min bio att jag lärde känna honom på en tågresa till Stockholm. Men han bygger inte på någon riktig person och han är inte mitt alter ego, däremot skulle jag gärna gå ut och ta en öl med honom. Efter att ha skrivit om honom i åtta år känns han lite som en vän, säger Vagelis Giannisis som tar det som ett gott betyg att så många tror att hans protagonist är en verklig person.

Och det har verkligen gått bra för Giannisis kriminalromaner, den första släpptes 2012 och redan 2014 kunde han börja jobba på heltid som författare. I dag bor han i Aten och böckerna är skrivna på grekiska, med undantag från den senaste som också har översatts till Engelska.

– Jag är inte en av de där författarna som har velat skriva böcker ända sedan jag var barn, det handlade snarare faktiskt om att jag var uttråkad, säger han och berättar om den första tiden i Örebro, då när han väntade på ett personnummer.

– Eftersom jag inte fick lära mig svenska via SFI förrän jag hade ett personnummer pluggade jag svenska själv, nästan 6-8 timmar varje dag. Jag ville inte vänta eftersom jag är lärare och behövde tala språket för att få ett jobb.

Att skriva böcker blev ett utlopp för rastlösheten. Och han lovar, det kommer komma fler böcker om Örebro och Anders Economides – i dagsläget finns dock inga indikationer på att de kommer översättas till svenska.

Vagelis Giannisis

Bor: Aten, Grekland

Jobbar: Författare, översättare, krönikör, programledare för en radioshow

Böcker som utspelar sig i Örebro: Hatet, Slottet, De dödas dans och Skuggan

Intressen: När han inte skriver tittar han på Netflix med sin katt Jax, brygger öl eller gör olika träslöjdsprojekt

Läser just nu: Endurance: A year in space, a lifetime of discovery av Scott Kelly