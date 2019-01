Jessica Andersson turnerar med sin första soloföreställning: "Det ska kännas som att publiken är på dejt med mig"

När Jessica Andersson ringer upp är det exakt på den avtalade tiden. Jag frågar hur hon mår och hon svarar att det är bra och att hon har lite julledigt fortfarande. Tillsammans med sin familj har hon nyss flyttat till ett hus ute vid havet och försöker nu få i ordning i hemmet samtidigt som hon varvar det med att gå igenom manuset för den kommande föreställningen - sin första soloföreställning.

– Det går bra, det är alltid lite speciellt när det kommer till att göra något i sitt eget namn. Man ska komprimera ner mycket, men det ska samtidigt vara en del prat, personliga anekdoter och förklaringar. Det är inte så lätt. Men det känns bra ändå, helt klar är föreställningen inte men på god väg iallafall, säger Jessica Andersson.

Många tror att jag är singel igen

Artisten som turnerat flera vändor med Diggiloo, tackade förra sommaren nej till att vara med på sommarshowen. Istället valde hon att ha en lugn sommar och höst, men till våren ökar tempot då hon tillsammans med ett fyramannaband och ett gäng tekniker ger sig ut på vägarna. Anledningen till att föreställningen blir av just precis nu beror på att artisten tycker att hon samlat på sig tillräckligt med både material och erfarenheter att göra en show av.

– Jag tycker kanske att om man samlar på sig för mycket blir det också svårt att göra en 90 minuters show av det. Det känns rätt nu, menar Jessica.

Jag frågar om showens namn, som blev just "På dejt med Jessica Andersson". Hon skrattar.

– Haha, många tror att jag är singel igen på grund av namnet men så är det inte. Vi satt och spånade på namn och ville ha något inbjudande och intimt. Och vad kan vara mer intimt än en dejt? Jag vill att det ska kännas som att publiken är på dejt med mig, berättar hon.

Föreställningen med sina 35 konserter är den längsta som äger rum i vår. Jessica Andersson berättar att det är svårt att bortse från de sju mello-låtar hon framträtt med, men hon tycker att det är viktigt att även få med lite allvar.

– Folk kanske har en föreställning om att en sångare lever ett glamouröst liv. Så är det ju stundtals också men det finns också en baksida. Showen kommer innehålla lite eftertänksamhet och ska beröra saker som inte är sådär glada. Men det ska ändå göras på ett sätt som inte tar ner föreställningen. Min förhoppning är att folk ska gå ifrån föreställningen och vara upplyfta och glada, men att de också ska känna att de fått se en ny sida av mig, säger hon.

Vilken stad ser du mest fram emot att besöka?

– Alla egentligen! I och med att jag turnerat en del har jag haft turen att besöka de flesta städer i Sverige. Men jag ser extra mycket fram emot att åka norrut. Det ska bli jätteroligt tycker jag, säger Jessica Andersson.

Från Örebro har hon flera minnen, som Andra chansen 2010 där hennes låt ”I did it for love”.

- Därifrån gick jag till final, så Örebro innehåller bara positiva minnen. Under hösten som gick gjorde jag också en hemligstämplad spelning i Örebro. Det var ett anrikt bilföretag (Rejmes) som ville att jag skulle uppträda på Conventum när de firade 60-årsjubileum. Jag var även en av årets artister på sommarens Pride-festival 2018. Jag och kulturministern Alice Bah Kuhnke pratade faktiskt bakom scenen om hur trevligt det är just i Örebro.