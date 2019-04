Man gav sig på taxichaufför under natten – misstänks för flertalet brott

Det var under färd efter Gamla vägen mellan Örebro och Kumla som en man ska ha gett sig på en taxichaufför både verbalt och fysiskt under natten mot lördagen. Enligt polisen ska den misstänkte mannen ha färdats med en vän och sovit inledningsvis. När vännen sedan släppts av har mannen vaknat upp under färden och blivit aggressiv för att sedan ge sig på taxichauffören.

– Taxichauffören ringer till sin kollega runt 02.15 och säger åt honom att ringa polisen och berättar att mannen ska ha försökt tillgripa sig taxin. När vi sedan träffar på personerna ska den misstänkte ha gett sig på både chauffören och taxibilen, säger Kenneth Johannesson, vakthävande befäl vid polisen.

Enligt polisanmälan ska den misstänkte fått tag i passagerardörren till taxin och bänt den fram och tillbaka flertalet gånger. Något som gjort att dörren inte gått att stänga på grund av våldet. Även vindrutan på taxibilen ska ha spräckts i det tumult som uppstod på platsen.

– Chauffören berättade för sin kollega att han fått stryk av den misstänkte och att han har varit alldeles galen mitt i vägen, säger Johannesson.

Taxichauffören ska ha klagat över smärtor i mage och käke och ska vara chockad efter händelsen. Den misstänkte, en man i 45-årsåldern, har inte kunnat förhöras av polisen på plats. Personen greps dock misstänkt för misshandel, våld mot tjänsteman och skadegörelse.