P-Floyd inför turnén med världens mest sålda album: ”Äntligen tillbaka i Örebro”

– Det var längesen vi var i Örebro nu, 2015. Vi har alltid blivit bra bemötta i stan, bra besökt med en publik som är med på noterna, säger Jan Stumsner.

När skivdatabasen Discogs sammanfattade försäljningsstatistiken för 2018 visade det sig att "Wish You Were Here" gått om "Dark Side Of The Moon". Det passar bra för Sveriges främst Pink Floyd-tolkare P-Floyd, som bygger nya turnén "Welcome To The Machine" på just det albumet, om än med en twist.

– Vi har brutit isär "Wish You Were Here" och satt ihop den. Både med egna versioner och ibland not för not. Vi har ju spelat låtar från plattan sedan 1994 då vi startade, så vi kan låtarna rätt bra redan, säger Jan Stumsner.

Bland annat sammanfogas alla nio delar (egentligen uppdelat på öppnings- och avslutningsspåret på albumet) av "Shine On You Crazy Diamond" till en "Monster Shine". Det ska vara första gången den görs i sin helhet.

– Vi gör det för att vi tycker det är väldigt roligt helt enkelt. När vi får till det i replokalen är vi oerhört kreativa, säger Jan Stumsner.

Att Pink Floyds skivor fortfarande efterfrågas är ett tecken på att bandet ständigt upptäcks av nya fans. Det här spiller också över på P-Floyd.

– Att vår kärnpublik är män i 50- och 60-årsåldern stämmer till viss del, men det är också många yngre människor som ser våra konserter, vilket gjorde mig helt chockad först. De kan säga "jag har bara lyssnat på Pink Floyd i fem år", men de är helt lyriska över att se oss.

Jan Stumsner tror att det beror på att bra musik alltid kommer vara bra musik.

– Det finns en anledning till att Mozart och de andra gubbarna spelas än i dag. De gamla rävarna tog sig tid att göra musik. Nu ska allt gå så fort. Jag tror inte du hinner få in musiken i kropp och själ då.

Trodde du när ni startade bandet 1994 att Pink Floyds arv skulle fortsätta vara så starkt 25 år senare?

– Jag har ju förstått att den klassiska rock som Pink Floyd gör är odödlig. Men jag hade skrattat om någon sa att vi skulle ha spelat på Globen, Malmö Arena och Dalhalla, det är helt otroligt. Och jag är otroligt tacksam att jag får hålla på med min stora passion än i dag.

Du känner aldrig att det blir för mycket tribute på scenerna i Sverige?

– Näe, varför ska man inte kunna fortsätta gå och lyssna på de här bandens musik? Det görs ju med klassisk musik. Statliga orkestrar spelar hundratals år gammal klassisk musik. Det är ju också en form av covers.